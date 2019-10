Bertossi propone il telepass anche per i parcheggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAUDINE Telepass per accedere ai parcheggi in struttura: è la proposta che il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, lancia all'amministrazione comunale. La città è dotata di molti posteggi sia in struttura sia in superficie, che funzionano a pagamento ha detto il consigliere di opposizione, che sul tema ha presentato una interrogazione -; in tante altre città d'Italia i parcheggi sono attrezzati con il sistema di pagamento Telepass, che consente facilità e rapidità di utilizzo e penso che questo strumento incrementerebbe...