Bertossi attacca sul porta a porta «Così non è affidamento in house»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi attacca ancora il porta a porta: questa volta, la decisione della Net di indire le gare per esternalizzare parzialmente la raccolta e il trasporto di rifiuti nonostante ci sia un ricorso al Tar in atto. La società, infatti, ha pubblicato venerdì scorso il bando da oltre 9 milioni in tre anni. «Fontanini ritiene legittimo l'affidamento diretto del servizio alla Net che a sua volta subappalta quasi interamente tutti i servizi perdendo così le caratteristiche di società in house chiede il...