VERTICI

UDINE (P.C.) Marco Bertoli, cinquantenne toscano di Livorno, colonnello pilota, è il nuovo comandante del Secondo Stormo dell'Aeronautica Militare italiana che è titolare dell'aeroporto Visintini di Rivolto, Egli proviene dal Comando Forze di combattimento (la cui sede è a Milano) e subentra al pari grado Andrea Amadori che sua volta - dopo due anni - lascia simile incarico destinato al Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara). Il cambio è avvenuto in forma ufficiale ieri mattina alla presenza del generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, capo delle Forze da combattimento e della Prima Regione Aerea dell'Arma azzurra. Si è trattato di cerimonia solitamente a cadenza biennale ma, stavolta, meno fastosa del solito a causa delle restrizioni imposte dalla epidemia di Covid 19. Infatti mancavano, ad esempio, le rappresentanze d'Arma ed i gonfaloni dei Comuni del Codroipese e dintorni. Comunque c'erano alcuni sindaci fra cui quello di Udine: Pietro Fontanini. E oltre al Prefetto di Udine, Ciuni, presenti il presidente del consiglio regionale Zanin e Riccardi vicepresidente della Regione. Spiccava la statua della Madonna di Loreto, da un secolo patrona degli aeronauti attualmente in giro per l'Italia e che da un paio di settimane si trova in Friuli. E, domani. da Rivolto viene spostata nell'aeroporto di Aviano. Da ricordare che, in concomitanza con il cambio di comando fra Amadori e Bertoli, è anche entrato in funzione il nuovo moderno sistema missilistico Sirius il quale rimpiazza l'ormai obsoleto Spada. Infatti il 2. Stormo (costituito 95 anni fa e intitolato alla medaglia d'oro Mario D'Agostini), oltre a fungere da supporto alla attività delle Frecce Tricolori (che a Rivolto hanno da sempre la loro casa) costituisce un importante polo missilistico dell'Aeronautica Militare per la difesa aerea nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

