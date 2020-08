RICONOSCIMENTO

UDINE L'amministrazione comunale ha consegnato, ieri, il sigillo della città al professor Giuseppe Bergamini, nato a Modena nel 1940, storico direttore dei Civici Musei (dal 1987 al 2005) e ora direttore del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine, nonché divulgatore e autore di numerose opere sulla storia e sull'arte del Friuli. «È l'uomo ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, che ci ha fatto conoscere i grandi artisti che hanno lavorato in questa terra, in particolare il Quaglio che ha lasciato tante opere qui in città, ancora in parte sconosciute ai non addetti ai lavori. Con questo sigillo ha detto, rivolto a Bergamini -, non facciamo altro che dire che anche il Comune ti dà qualcosa dopo le tante che tu hai dato, e continuerai a dare, alla città. Siamo onorati di consegnarlo a questo grande uomo di cultura». Anche l'assessore Fabrizio Cigolot ha voluto sottolineare che il riconoscimento «vuole testimoniare la stima e l'affetto del Comune per il professore Bergamini, autore, tra l'altro, di libri, studi e ricerche che sono pietre miliari dell'arte e della storia del Friuli, che ci hanno fatto conoscere e amare questa nostra città e questa nostra terra». Alla cerimonia di consegna, che si è svolta sotto la Loggia del Lionello, hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Loris Basso, il vicario episcopale monsignor Guido Genero («Quella di Bergamini ha detto -, è una vita a pro del Friuli») e il professor Gianfranco Ellero: «Ci sono due modi per essere uomini di cultura ha commentato -: chi sale sulla torre e ci rimane e chi, come Bergamini, ogni tanto scende per spiegare alla gente, nel linguaggio della gente, il frutto dei risultati ottenuti lassù». «Quando diventai vicepresidente della Filologica ha detto lui, dopo aver ricevuto il sigillo -, Lelo Cjanton mi disse che, anche se non ero friulano, ero un buon ragazzo: è stato il mio primo riconoscimento. Ho avuto la fortuna di lavorare in momenti felici, quando ai giovani si dava spazio e c'era un futuro che sorrideva. Ho lavorato a Villa Manin, in Castello, al Palazzo dei Patriarchi: cosa si può volere di più dalla vita?».

Al.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA