LA VICENDA

UDINE (Cdm) Una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, su cui da giorni stanno indagando i carabinieri. Una faccenda molto delicata, che, a quanto si è potuto apprendere, sembrerebbe coinvolgere loro malgrado due studenti diciassettenni prossimi ai 18 anni, che sarebbero rimasti scioccati dall'accaduto.

Il fatto si sarebbe verificato qualche settimana fa, a luglio. A quanto filtra, i due ragazzi sarebbero andati a vedere una partita di calcio in centro a Udine in un locale. Ma al momento di rientrare a casa, a piedi, in via Cotonificio, prima della rotonda che porta a Feletto, all'altezza di un distributore, sarebbero stati superati da una motocicletta. Il motociclista, secondo il loro racconto agli inquirenti, avrebbe lanciato della benzina da una bottiglia verso di loro. Pare che sarebbe stato anche visto un accendino, ma dalla voce ufficiale dei carabinieri non arriva conferma della sua presenza. In ogni caso l'episodio, che i carabinieri confermano, ha dell'inquietante.

Forse l'arrivo di una macchina avrebbe fatto scappare il motociclista - è una delle ipotesi. Impauriti e bagnati di benzina, i ragazzi una volta arrivati a casa avrebbero informato i loro genitori che subito si sono rivolti ai carabinieri. Come detto, le indagini sono in corso. Dai carabinieri, coordinati dal capitano Romolo Mastrolia, bocche cucite. I militari dell'Arma si limitano a spiegare che sono in corso gli accertamenti, che ci sono ampi riscontri alle dichiarazioni fornite dai ragazzi, ma che si devono ancora comprendere bene le ragioni del gesto. I carabinieri hanno cercato riscontri (come il numero di targa della motocicletta) grazie alle telecamere di videosorveglianza del distributore.

