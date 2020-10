CARBURANTI

UDINE «I consumi sono ripresi all'80% della condizione pre Covid. Per tornare ai numeri ante pandemia, ragionevolmente dovremo aspettare la metà del 2021». Bruno Bearzi, presidente della Figisc Fvg, la Federazione gestori impianti stradali di carburante, ragiona così mentre attende di avere in mano i dati dei consumi dei carburanti del terzo trimestre 2020, quello in cui c'è una parte d'estate e la ripresa di settembre. «Un leggero aumento nei consumi si è registrato anche in questi giorni spiega -, probabilmente connesso agli spostamenti per l'inizio della scuola. Tuttavia, la percentuale significativa di lavoratori che è ancora in smartworking incide su tutta la filiera, arrivando fino alle pompe di carburante». A risollevare un po' le percentuali di vendita ha contributo da fine agosto anche l'operazione di super sconto messa in atto dalla Regione in collaborazione con le compagnie petrolifere e la stessa Figisc Fvg.

LA FIGISC

«Effettivamente afferma Bearzi , la recente iniziativa a favore dei residenti di Area 1 ha dato dei risultati, soprattutto nella fascia più a ridosso del confine, come quella triestina». Più in generale, comunque, i numeri legati alla sperimentazione del super sconto hanno dato ragione all'iniziativa della Giunta regionale, tanto che la scorsa settimana l'Esecutivo ha deciso di prolungare l'entità dello sconto fino a fine ottobre, con la prospettiva di una misura che potrebbe restare, anche se riformulata nelle cifre. Sempre che lo Stato risponda positivamente alla richiesta di compartecipazione alla spesa inviata dal Governo regionale. «Nel comparto c'erano sentori di crisi già prima della pandemia e può essere che qualche pompa, magari con qualche problema finanziario pregresso, abbia deciso di lasciare o stia pensando di farlo racconta il presidente Figisc Fvg, facendo un'analisi degli affiliati -. In generale, possono esserci dei casi in cui chi ha un dipendente decida di licenziare quando le disposizioni torneranno a consentirlo; chi lavora con un impegno familiare, cerca di resistere».

L'ANNATA

Del resto anche per le pompe di benzina è un anno che resterà negli annali, Una recente elaborazione dell'Ufficio studi Continental su dati del Ministero dello Sviluppo economico ha messo in evidenza che in Friuli Venezia Giulia le vendite di benzina per autotrazione da gennaio a giugno 2020 sono calate del 22,1% e quelle di gasolio del 15,8 per cento. In termini assoluti, si è passati dalle 83mila 992 tonnellate di benzina vendute nel primo semestre del 2019 alle 65mila 422 tonnellate del 2020. Per il gasolio da 192mila 663 a 162mila 140 tonnellate. Il lockdown, che per tre mesi ha seriamente condizionato i trasporti quando non li ha addirittura bloccati, è caduto come una mannaia sui consumi. L'elaborazione del Centro Studi Continental fornisce anche un prospetto dei dati a livello provinciale. Nel comparto delle vendite di benzina per autotrazione la provincia friulana in cui il calo è stato maggiore è Udine (-35%), seguita da Pordenone (-18,9%). In controtendenza, invece, sono i dati delle province di Trieste e di Gorizia, che hanno fatto registrare aumenti rispettivamente del 42,9% e del 6,9%. Anche nel comparto delle vendite di gasolio per autotrazione la provincia con la diminuzione maggiore è Udine (-24,3%), seguita da Pordenone (-9,1%), mentre a Trieste vi è stato un aumento del 42,4% e a Gorizia del 14,2 per cento. Nonostante il pesante calo, il confronto con l'Italia dice che in Friuli Venezia Giulia le cose sono andate meno peggio che altrove: la media italiana, infatti, segna un 31,2 per cento per i consumi di benzina nel primo semestre 2020 rispetto all'analogo periodo 2019 e per il gasolio la diminuzione è stata del 25,3%, in entrambi i casi quasi il 10% in più rispetto alla riduzione registrata in regione. Per quanto riguarda i consumi generati dal super sconto regionale, gli ultimi dati diffusi dalla Regione dicono che nelle settimane dal 31 agosto al 20 settembre è stato registrato un aumento del carburante erogato nelle aree in cui la concorrenza maggiore con i prezzi esteri sono da sempre più significativi. Infatti, Trieste fa registrare un aumento del 12,41% di benzina e del 77,83% per il diesel, mentre Gorizia segna un -3,20% sulla benzina ma un +19,48% sul diesel. Per il diesel, +0,99% nella provincia di Udine.

Antonella Lanfrit

