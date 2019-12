Benzina agevolata fino al prossimo 31 marzo 2020

GIUNTA

UDINE Piano per il rafforzamento dei Centri per l'impiego con una copertura triennale di 24,5 milioni; benzina agevolata assicurata ancora fino al 31 marzo 2020; linee guida per la valutazione di manufatti contenenti amianto. Sono queste alcune delle determinazioni che ha assunto la Giunta regionale nella seduta settimanale. Per quanto riguarda il Centro per l'impiego, il Piano prevede strutture più moderne e accoglienti, un potenziamento del personale (con 73 nuove assunzioni, delle quali 52 a tempo indeterminato e 21 con contratto a tempo e la prospettiva di una stabilizzazione nei prossimi anni), nuovi modelli formativi per i neo assunti e il miglioramento dei servizi per colmare il divario che separa le esigenze delle aziende dalle competenze di chi cerca un'occupazione. «Il Piano risponde alla volontà politica di rendere competitivo e credibile il sistema pubblico sul mercato del lavoro ha affermato l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen -. Avvicinare domanda e offerta è un obiettivo prioritario». Il progetto mira anche a garantire l'erogazione di un servizio omogeneo e completo su tutto il territorio regionale, garantendo risorse e sostegno a ogni sede dei Centri per l'impiego. «Intendiamo cogliere la sfida impegnativa di superare alcuni cliché ingenerosi e chiediamo a tutti i soggetti, dalle parti datoriali alle sigle sindacali, dalle aziende agli enti di formazione di remare nella stessa direzione», ha concluso Rosolen.

CARBURANTE

Il carburante a prezzo agevolato sarà ancora una realtà in Friuli Venezia Giulia almeno fino al 31 marzo, data posta nella delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro. «Questo provvedimento - spiega l'assessore regionale - tiene conto della situazione che ha determinato una contrazione del potere di acquisto delle famiglie della regione». Per i Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato appartenenti alla Zona 1 il contributo totale per la benzina sarà di 21 centesimi al litro, e di 14 centesimi al litro per il gasolio. Nei Comuni a contributo base, compresi nella Zona 2, il contributo della Regione sarà di 14 centesimi per la benzina e di 9 centesimi per il gasolio. Su proposta dell'assessore all'Ambiente, di concerto con l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, l'Esecutivo ha anche approvato le Linee guida per la segnalazione, la tracciabilità e il metodo di valutazione dello stato di conservazione e pericolosità dei manufatti contenenti amianto. Il documento sarà punto di riferimento per l'organizzazione della micro raccolta comunale e l'auto rimozione dei manufatti con amianto da parte dei privati. Parallelamente, la Giunta ha attivato anche un confronto con i gestori dei servizi di raccolta comunali di trasporto rifiuti, per consentire un servizio capillare di presa in carico e trasporto presso impianti autorizzati.

