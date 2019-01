Benedetti, gestione alla Pallacanestro Laipacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo il periodo di gestione comunale diretta, dal 1° febbraio, a gestire il palazzetto dello sport Manlio Benedetti di via Marangoni sarà la Pallacanestro Laipacco. Palazzo D'Aronco corrisponderà ogni anno all'associazione sportiva 60.800 euro mentre quest'ultima dovrà versare all'amministrazione un canone composto composta dalla quota fissa di 7.100 euro l'anno e una quota relativa agli introiti tariffari derivanti dall'applicazione delle tariffe previste per l'uso sportivo pubblico dell'impianto da parte di altre società sportive. Per i...