PRONTI ALL'ESAME

TRIESTE Si direbbe testo snello, con soli 16 articoli, quello della legge di assestamento di Bilancio che oggi sarà analizzato nei particolari in Consiglio regionale a Trieste, dopo che ieri maggioranza e opposizione si sono spese nell'illustrazione e dibattito generali. Eppure su questo documento gravano già emendamenti per ben 132 pagine, destinate ad aumentare questa mattina.

CENTRALINA E BICI

All'opposizione va ascritta la maggior parte di essi, ma non mancano quelli della Giunta e maggioranza. Il vice presidente del Consiglio, il leghista Stefano Mazzolini, proporrà all'articolo 4 che il Comune di Forni di Sopra possa disporre della compartecipazione ai proventi lordi dell'impianto idroelettrico di Tollina, a suo tempo prevista in favore di PromoTurismo Fvg, per sostenere le spese di gestione del polo turistico comunale. Restando in tema ambientale, c'è un emendamento del leghista Lorenzo Tosolini che ha raccolto le firme anche dell'opposizione, da Open Fvg al Patto e al Pd, prevede che al presidente dell'Ausir, l'Autorità unica per i servizi idrici integrati, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione per l'esercizio idrico integrato e dei rifiuti, spetti un'indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto nella misura non superiore a quella del sindaco del Comune capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'intervento è giustificato dal fatto che nel tempo le norme hanno introdotto nuovi e più onerosi compiti in termini di responsabilità. Furio Honsell propone contributi per proprietari di case e condomini per una spesa complessiva di 4,5 milioni tra il 2020 e il 2022 per sostituire gli impianti di riscaldamento a gasolio con caldaie a metano, pompe di calore o pannelli fotovoltaici. Per il Pd, Nicola Conficoni ed Enzo Marsilio propongono che i benefici per l'acquisto di veicoli non inquinanti siano ampliati all'acquisto di cargo bike e di biciclette pieghevoli.

DIVENTARE AUTISTA DI CAMION

La Lega Nord, primo firmatario il capogruppo Mauro Bordin, ieri ha aggiunto un altro emendamento all'articolo 5 del testo di legge, affinché la Regione promuova e sostenga «la riqualificazione e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini residenti in Fvg da almeno 5 anni ed età compresa tra i 18 e i 55 anni». L'emendamento, se approvato, autorizza altresì la Regione a prevedere un benefit fino a 5mila euro (e un budget di 200mila euro complessivi) per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) per svolgere la professione di autotrasportatore di merci o viaggiatori. Un'azione che, se accolta dall'Aula, oltre a favorire l'occupazione di persone in condizioni di marginalità economica, intende rispondere alla «necessità di personale qualificato e non sempre reperibile sul mercato del lavoro», motiva la Lega.

DIGITALIZZAZIONE

Il Pd, primo firmatario il capogruppo Sergio Bolzonello, inizia a far sentire la sua voce sin dai primi articoli. L'emendamento al numero 2, per esempio, vorrebbe impegnare la Regione a promuovere il trasferimento digitale alle imprese, con incentivi per la creazione di competenze specifiche, l'acquisto di software legati all'intelligenza artificiale e al machine learning, l'acquisizione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese. Un'attenzione particolare è posta all'informatizzazione delle imprese ricettivo-alberghiere.

An. Lan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

