Bearzi: ancora aspetto di essere reintegrato a scuola

IL CASOUDINE «Vorrei tornare a lavorare nel mondo della scuola il più presto possibile. Per me sarebbe la fine di una situazione complicata, un po' il ritorno alla normalità». Dice così Livio Bearzi, a suo tempo condannato per la vicenda del crollo del convitto dell'Aquila durante il sisma del 2009 e poi destinatario della grazia, seppur parziale, del Presidente della Repubblica, che aveva condonato integralmente la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.Come chiarisce il legale che lo ha assistito nella sua vicenda...