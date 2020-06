ECONOMIA

UDINE Cresce a ritmi importanti l'azienda friulana beanTech, specialista nella Digital Transformation delle imprese: la società ha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso con 14,8 milioni di ricavi a fronte dei 10,2 milioni dell'anno precedente. Una crescita di 4,6 milioni in termini assoluti, l'equivalente del 45,1 per cento. Segno della vivacità imprenditoriale di una società da cinque anni è partecipata da Friulia e occupa 120 dipendenti. Quest'anno sono entrate nel consiglio di amministrazione anche nuove energie, con l'attuale Cfo, Diego Zonta, 42 anni, laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi e con un'esperienza nell'ambito della consulenza direzionale. «BeanTech nel solo ultimo triennio ha investito 3 milioni di euro in ricerca e sviluppo, credendo nella Advanced Manufacturing Valley ha affermato Benedetti e pensando al Friuli Venezia Giulia come culla dello sviluppo digitale dell'intera nazione».

Una progettualità che necessita di una solida struttura aziendale in cui ora la società ha voluto inserire la figura del chief financial officer. «BeanTech sta crescendo e le dinamiche finanziarie, con le decisioni che vengono prese a questo riguardo, sono sempre molto delicate, ancora di più in un momento storico come quello che stiamo vivendo», ha affermato il Cfo Zonta, motivando la scelta di un responsabile finanziario nell'organigramma della società. La costante espansione è stata sancita anche dal taglio del nastro del nuovo quartier generale di beanTech, in via Ivrea 5 a Udine, un intervento su cui sono stati investiti altri 3 milioni. «Crediamo molto nel concetto di intelligenza collettiva d'impianto, che unisce l'utilizzo e la produzione dei dati, i sensori e l'intelligenza artificiale - ha concluso il ceo Fabiano Benedetti - Investiremo ancora su questo cluster, per noi una risorsa, per continuare nel processo di innovazione e digitalizzazione cui abbiamo condotto, sino a ora, numerose aziende del manifatturiero italiano».

«Presenza nel settore cruciale della digital transformation, investimenti costanti in ricerca e sviluppo, forte radicamento sul territorio regionale. Sono le ragioni che hanno spinto Friulia a credere nel progetto BeanTech, che da tempo ha intrapreso un percorso virtuoso e in costante evoluzione - ha dichiarato la presidente di Friulia Federica Seganti I risultati di bilancio, con ricavi 4 volte superiori rispetto al primo ingresso di Friulia quasi 5 anni fa, dimostrano come il mercato sappia premiare le aziende che guardano e investono sul futuro e sulla trasformazione digitale. BeanTech continua a rafforzarsi e a proporsi come un partner esperto ed affidabile, offrendo un valido supporto alle numerose aziende che necessitano di crescere nel digitale, oggi più che mai fattore di successo indispensabile».

