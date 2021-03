L'OPERAZIONE

UDINE Un bazar della droga è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a San Giorgio di Nogaro. E un 22enne, ritenuto responsabile di attività di spaccio, è stato arrestato. Nel corso dell'intervento i militari del Comando provinciale hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 di marijuana, 12,5 di hassisc, semi e polline di marijuana kief, nonché alcune boccette e compresse di metadone e farmaci (alprazolam, buprenorfina e quetiapina). L'attività è stata condotta dai Baschi Verdi di San Giorgio con l'ausilio di un'unità cinofila. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti operati nei confronti di diversi giovani assuntori residenti nella Bassa. Da qui, attraverso un capillare e attento controllo del territorio, le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire la filiera della droga individuando il fornitore. La successiva perquisizione nell'abitazione del pusher, già noto alle forze dell'ordine, ha permesso di rinvenire droga, farmaci, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi da vendere. Il 22enne riforniva i clienti mediante l'utilizzo di un contenitore che, legato a una corda, veniva calato dalla finestra dell'abitazione per raccogliere il pagamento in denaro e consegnare la sostanza stupefacente. Dopo l'arresto, P.E. è stato portato nella casa circondariale di Udine. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso sotto la direzione del sostituto procuratore Claudia Finocchiaro.

LAVORO NERO

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, nell'ambito di servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid e delle norme in materia di lavoro, nel mese di febbraio hanno effettuato controlli mirati nei distributori di carburanti e autolavaggi del capoluogo friulano e dei comuni limitrofi. L'esito del monitoraggio ha portato alla denuncia di tre titolari di società per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (estintori e cassette di primo soccorso). In un distributore, inoltre, il titolare è stato denunciato per aver impiegato in nero tre lavoratori extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno. Le tre attività imprenditoriali sono state sospese per le irregolarità nelle assunzioni e sono state elevate complessivamente sanzioni amministrative per 20.400 euro e ammende per 5.348 euro.

FURTI

Ancora edicole nel mirino dei ladri. Dopo il colpo messo a segno in viale Trieste, a Udine, dove erano stati rubati centinaia di Gratta e Vinci, poco dopo le 6 di ieri, in piazzale dell'Agricoltura, all'interno dell'edicola del Mercato ortofrutticolo di Cussignacco, i ladri hanno forzato una serranda, probabilmente utilizzando un piede di porco, e sono riusciti a entrare. Hanno rovistato dappertutto ma non hanno trovato nulla da portare via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine per ricostruire l'accaduto.

