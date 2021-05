Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAUDINE I boschi urbani sono un'opportunità unica per la città. L'amministrazione, quindi, non farà un passo indietro su un'operazione che è vantaggiosa dal punto di vista ambientale e a costo zero per i cittadini. Il sindaco Pietro Fontanini risponde alle critiche del consigliere di Udine est-Di Giusto, Stefano Salmé, che aveva attaccato l'accordo tra Palazzo D'Aronco e Arbolia, la società che si occuperà di progettare,...