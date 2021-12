IL CASO

UDINE «Agli eroi del covid ora tolgono anche i buoni pasto». Afrim Caslli (Nursind Udine) usa una frase ad effetto che la dice lunga sul clima che si respira fra gli infermieri friulani. Già provati da «turni massacranti» e «buste paga sempre più leggere», denuncia il sindacalista, ora gli addetti che lavorano sul territorio da qualche settimana lamentano che i ticket per consumare il pasto all'esterno, dove non ci sono mense aziendali «non vengono forniti».

LE LAMENTELE

«La situazione - segnala Caslli - è molto grave, per la mancanza di personale nelle Medicine, in Chirurgia, Pediatria e anche sul territorio. Mancano almeno quattrocento infermieri. Hanno fatto delle assunzioni, ma dalle graduatorie non hanno risposto in tanti. A questo si aggiunge il fatto che da circa un mese e mezzo gli infermieri del territorio, centinaia di persone, lamentano che non gli vengono forniti i buoni pasto che spettano di diritto a chi non ha la mensa aziendale vicina. Si tratta di circa 120 euro al mese. Il problema, a quanto mi risulta, riguarda il distretto di Udine, di Tarcento e della Bassa. Non solo. In Alto Friuli, i dipendenti non hanno mai avuto i buoni pasto, anche se stiamo parlando della stessa Azienda: così devono comprarsi da mangiare attingendo dalle loro tasche. Colpa di regole diverse fra le ex aziende di provenienza: ma a distanza di tempo dalla fusione non ci sono più scuse». Sulla vicenda dei buoni pasto ieri Caslli si diceva pronto a scrivere «una lettera al direttore per chiedere conto di un trattamento così disomogeneo». Secondo il sindacalista Nursind «è gravissimo. In un momento in cui decine di infermieri ogni mese fuggono dall'AsuFc, l'Azienda deve trovare strategie per fidelizzare i dipendenti. In questo modo, invece, continueranno ad andarsene ancora di più. In ospedale a Tolmezzo, per esempio, nessuno vuole andare a lavorare», sostiene Caslli. Un insieme di nodi da sciogliere, per cui il Nursind parla di «un grande stato di agitazione. Se non ci saranno risposte concrete della politica andremo verso lo sciopero. La situazione è ormai diventata insostenibile. Manca il personale ovunque. I colleghi vengono spostati da una parte all'altra dall'oggi al domani, senza neanche preavviso e i turni sono sempre più faticosi. Siamo preoccupati. Non ci sono giustificazioni».

IL DIRETTORE

Il direttore generale di AsuFc conferma che il problema dei buoni pasto c'è, ma annuncia una prossima soluzione. «In effetti abbiamo avuto un problema tecnico. Per gli aventi diritto che non hanno potuto utilizzare i buoni verrà rimborsato l'importo su pezza giustificativa», dice infatti Denis Caporale.

L'ALLARME

È Nursing Up a lanciare invece l'allarme contagi fra gli operatori. In base al suo report, che ha rilevato 4684 professionisti della salute infettati negli ultimi 30 giorni, in Friuli Venezia Giulia, sarebbe stata evidenziata «la situazione tra le più critiche con 13 operatori contagiati nelle ultime 48 ore». Antonio De Palma, presidente del sindacato chiede alle regioni di «mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi». «Il presidente Fedriga quale coordinatore della Conferenza delle Regioni risponda al preciso appello del sindacato degli infermieri Nursing Up e si faccia carico concretamente del coordinamento delle sanità regionali: la costante protezione dei professionisti sanitari con un sistema di tamponi, efficace e unitario a livello nazionale, è tra le azioni necessarie specie in questa fase della pandemia, oltre alla terza vaccinazione massiva», sostiene il componente della commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri.

Camilla De Mori

