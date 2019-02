Bastonate alla figlia: «Sei il diavolo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PROCESSOUDINE Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti e lesioni ai danni della figlia. È con queste accuse che una mamma, una donna di origini africane di circa 40 anni, residente in provincia di Udine, è stata rinviata ieri a giudizio dal gup del Tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba.Erano state le confidenze fatte dalla ragazzina a un'insegnante, a scuola, a mettere in moto le indagini e a scoperchiare il caso di presunti maltrattamenti in famiglia. Al termine degli accertamenti condotti dalla polizia...