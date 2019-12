«Basta pioggia in ospedale», i grillini interrogano Riccardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Sabato scorso l'associazione di tutela dei diritti del malato, assieme alla Uil di Udine era scesa in piazza Matteotti, nel salotto buono della città, con i secchi in mano per denunciare una situazione ritenuta «scandalosa» dalla presidente del sodalizio Anna Agrizzi. Ossia, il problema delle infiltrazioni d'acqua che non da oggi all'ospedale Santa Maria della Misericordia, riguarda alcuni sotterranei e anche reparti nuovi, che ad ogni pioggia intensa (e a novembre non sono certo mancate) si ripropone, costringendo gli...