TRASPORTI

UDINE Otto Comuni nella bassa pianura friulana direttamente coinvolti e sedici centri minori collegati per il coinvolgimento di circa 42mila residenti. Questi i numeri legati alla duplicazione del collegamento stradale ipotizzato lungo la direttrice tra Codroipo e Palmanova, garantito da un tratto di Strada regionale 252 Napoleonica e l'asse della Ud 65 Ungarica. In pratica, due strade parallele che consentirebbero di raddoppiare la capacità complessiva e di ottimizzare le prestazioni delle reti regionali dell'area intera. Il progetto, definito una sorta di tragitto smart, è stato illustrato ieri dall'assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, davanti alla IV Commissione consiliare presieduta da Mara Piccin (Fi) e riunita in modalità telematica.

L'ordine del giorno prevedeva l'esame dei documenti relativi alla Sessione europea 2020 per le parti di competenza, già individuate dall'Ufficio di presidenza come tema di assoluto interesse in tema di strategie per una mobilità sostenibile e intelligente. La proposta descritta prevede di unire i centri residenziali affacciati sulla direttrice in questione mediante nuove modalità di trasporto definite «sostenibili, ecologiche e intelligenti, grazie all'utilizzo dell'asse viabile parallelo alla Sr 252 Napoleonica a sud, composto dalla Sr Ud 65 da Codroipo a Bagnaria Arsa (Aiello del Friuli) e Palmanova attraverso la Sr 352».

I Comuni interessati sono quelli di Codroipo, Bertiolo, Talmassons, Castions di Strada, Gonars, Bagnaria Arsa, Palmanova e Aiello del Friuli, ma il collegamento riguarderà anche Passariano, Rivolto, Ionca, Flambro, Flumignano, Morsano di Strada, Sevegliano e Privano. Evidente l'idea di «coinvolgere fin dall'inizio - ha spiegato l'assessore - gli enti locali e le comunità, nonché i portatori d'interesse, secondo la già sperimentata metodologia della pianificazione partecipata (urbanismo tattico). L'intervento sfrutta la fitta rete che caratterizza la bassa pianura friulana. Il proposito è quello di specializzare l'asse della Sr 65 Ud per garantire i collegamenti attuali, ma sviluppando al tempo stesso svariati tipi di mobilità: ciclistica, pedonale e un trasporto pubblico ecosostenibile che garantisca frequenze e livelli di servizio concorrenziali con il mezzo privato».

Il progetto, entrando nel dettaglio, prevede la trasformazione dell'asse viario attraverso una riorganizzazione della sezione stradale con adeguamenti, all'interno dei centri abitati e nei tratti extraurbani, per ospitare una ciclovia (che corrisponde a un tratto di Fvg 4), un servizio pubblico elettrico o a idrogeno su corsia riservata con fermate frequenti e la possibilità di caricare le biciclette. La marcia delle navette potrebbe avvenire anche in promiscuità con il traffico automobilistico, ma con limiti di velocità inferiori ai 30 chilometri orari. Si prevede anche un asse informatizzato e dotato di fibra ottica per offrire lungo il tracciato indicazioni in tempo reale utili per l'utente e l'erogazione dei servizi al pendolare o all'occasionale. Il numero di residenti coinvolti e le caratteristiche del territorio costituiscono un ambiente adeguato per sperimentare l'idoneità di queste tipologie di mobilità per lo svolgimento delle attività quotidiane (casa, lavoro, scuola e servizi) e per la valorizzazione dell'area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA