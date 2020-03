CAOS COMMERCIO

UDINE C'è chi si riorganizza, c'è chi chiude, chi cerca di capire cosa si può o non si può fare. Le misure di emergenza per il coronavirus hanno stravolto la vita di tutti, attività commerciali comprese. E così, se diverse attività, da via Cividale al centro, hanno optato per l'abbassamento delle serrande in attesa di tempi migliori, chi può attiva il servizio di consegna a domicilio per andare incontro alle persone, soprattutto gli anziani, che non possono uscire dall'abitazione. Lo fa il supermercato Guatto di via Tiepolo, che si offre di portare la spesa a casa gratuitamente (bisogna telefonare dalle 9 alle 10.30 il lunedì, martedì, venerdì e sabato). E lo fa anche la Pasticceria Al Cortiletto di via Aquileia, che, da ieri, ha sospeso il servizio al banco, mantenendo quello al tavolo (fino alle 18) e mettendosi a disposizione per le consegne gratuite in città per chi non può muoversi. Anche la Focacceria Mamm (vicino al Teatro Giovanni da Udine) ha annunciato che da oggi, chiuderà il negozio fisico al pubblico, per lavorare solo con le consegne.

Diverse pizzerie, come la storica Cantina Fredda di via Di Toppo, hanno deciso invece di abbassare le serrande finché la situazione non sarà cambiata. Lavorano invece quelle che consegnano a domicilio: «Siamo aperti fino alle 18 agli utenti spiegano al Pizza Express Gold di via Galilei -. Poi continuiamo con le consegne fino alle 22, come al solito. Le persone scendono in strada con le mascherine a ritirarle, qualcuno se la fa mandare su in ascensore». Anche Pizza in Arrivo di via Deciani conferma il servizio: «È una faccenda che ci ha preso tutti alla sprovvista dicono -: non siamo bar né ristoranti, non capiamo bene cosa dobbiamo fare. Chiederemo ai vigili come comportarci». Intanto, la Protezione Civile udinese si è messa a disposizione in questo periodo di emergenza anche per aiutare gli anziani: «Oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto qualche richiesta per ritiro e consegna dei farmaci ha detto Graziano Mestroni, coordinatore del gruppo -. E cercheremo di capire strada facendo come funzionerà anche per gli altri servizi. Le richieste vanno fatte al centro di Palmanova (al numero verde), che poi le dirotta sul territorio. In questo periodo siamo anche di supporto per gestire ingressi e trasportare i tamponi. Siamo una quindicina, durante la settimana. Facciamo tutto quello che possiamo».

L'associazione di categoria udinese ha diffuso una nota per spiegare come si devono comportare bar e negozi in questo periodo. Bar e ristoranti sono aperti dalle 6 alle 18 con obbligo a carico del gestore di garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Anche negozi e attività commerciali devono assicurare un accesso in modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone, sempre garantendo la distanza di sicurezza. Se questo non è possibile, il negozio deve chiudere. Relativamente all'attività di consegna a domicilio dopo le 18, può proseguire negli orari di chiusura al pubblico. Spetta a chi organizza l'attività di consegna a domicilio, esercente o piattaforma, evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Per chi sgarra sono previste sanzioni: la sospensione dell'attività ed, eventualmente, ulteriori implicazioni di tipo amministrativo o penale. Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali e pubblici all'interno dei centri commerciali. Restano invece aperti anche nel week end farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari (sempre garantendo la distanza di 1 metro). Devono chiudere palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Sospese inoltre le attività di cinema, teatri, locali di intrattenimento e svago, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e luoghi assimilati. Rimangono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi, anche se effettuati in luoghi all'aria aperta.

