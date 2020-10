PUBBLICI ESERCIZI

UDINE Bar e locali di Udine potranno espandersi all'esterno anche il prossimo anno, ma, probabilmente, non gratis. La giunta Fontanini sta valutando l'ipotesi di prolungare il provvedimento che ha permesso agli esercizi udinesi di aumentare l'occupazione di suolo pubblico, una misura presa per sostenere le attività economiche in difficoltà dopo il lockdown. A maggio, Palazzo D'Aronco aveva stabilito nuovi criteri per occupare con sedie, tavoli e dehors sia le aree dedicate alla sosta che si trovano in prossimità dei locali, sia quelle mercatali; chi già aveva un'occupazione di suolo pubblico, ha potuto raddoppiarla con una deroga nel caso questo ampliamento non fosse sufficiente (e la possibilità di un aumento superiore al 100 per cento). In quell'occasione, l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico era stata concessa gratuitamente. A questo, tra l'altro si sono aggiunti i 929mila euro di fondi che la Regione ha dato all'amministrazione per abbattere alcuni tributi, tra cui proprio la Cosap (253mila euro) e gli altrettanti messi a disposizione del Municipio stesso. Il provvedimento del Comune sull'occupazione di suolo, però, scadrà il 31 dicembre e da qui l'ipotesi di un possibile rinnovo.

IL FUTURO

«Stiamo ancora ragionando spiega l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani - ma l'idea è di continuare anche nel 2021 perché si tratta di iniziative che hanno reso la città molto vivace. Il 31 dicembre terminano l'ampliamento dell'occupazione di suolo pubblico e la gratuità: per quanto riguarda il primo stiamo pensando di rinnovarlo; per la gratuità, valuteremo anche in base alle evoluzioni normative. La Cosap, comunque, non comporta un esborso enorme (le occupazioni temporanee vanno dai 12 ai 48 centesimi al giorno al metro quadrato, ndr)».

UDINE SOTTO LE STELLE

L'iniziativa che ha permesso a bar e locali di occupare le strade chiuse al traffico nei fine settimana - via Poscolle, via Aquileia, via Gemona, via Mercatovecchio e Largo dei Pecile, cui si sono poi unite anche via Grazzano e via Vittorio Veneto - terminerà, come stabilito fin dall'inizio, il 31 ottobre. «Vorremmo riproporla anche il prossimo anno ha spiegato Ciani - e quindi cominceremo subito il confronto con la Saf e i borghi per iniziare la programmazione del 2021». Anche negli ultimi fine settimana di Udine sotto le stelle, comunque, non mancheranno le iniziative, in particolare per quanto riguarda via Aquileia: il 16 ottobre è prevista una degustazione di vini del Friuli (al bar Gran Caffè Friuli) e il giorno successivo un allenamento gratuito di total body; il 23 ottobre andrà in scena Vini e vinili, sabato 24 una sfilata dedicata agli amici a quattro zampe e, il 31 ottobre, un pomeriggio dedicato ad Halloween. «È stata una bella opportunità per fare vedere che c'è anche via Aquileia ha commentato Antonella Fierro, rappresentante del Borgo - Sono stati mesi faticosi ma altrettanto carichi di soddisfazioni».

Alessia Pilotto

