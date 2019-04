Bando per l'accoglienza, la contestazione degli esclusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Fuori Centro Balducci, Oikos Udine e Ics Ufficio Rifugiati Onlus: l'esito del bando da quasi 11 milioni di euro, pubblicato della Prefettura di Udine per l'accoglienza di 1.100 richiedenti asilo, vede ammesso solo il raggruppamento formato da Codess FVG, Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine, Aracon Cooperativa Sociale e Il Mosaico Consorzio di Cooperative Sociali. Una decisione, quella dell'Ufficio Territoriale del Governo, che non sorprende affatto gli esclusi, che avevano presentato un progetto al rialzo. Come mai? Una...