Bando Anas 5 milioni per le strade del Fvg

L'APPALTO

UDINE Cinque milioni di euro per le strade del Friuli Venezia Giulia. A tanto, infatti, ammonta il lotto (in totale, per tutta Italia sono 23) destinato alla nostra regione del bando dell'Anas, che riguarda l'intero territorio nazionale per l'esecuzione di lavori sul corpo stradale e sulle relative pertinenze. Un maxi appalto del valore di 360 milioni di euro che prevede opere di sostegno, sistemazione e regimazione delle acque, risanamento e consolidamento delle scarpate, ripristino degli elementi profondi del corpo stradale, adeguamento di intersezioni.

«Anas ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Simonini sta intervenendo in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della propria rete stradale e autostradale. Stiamo lavorando per avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore e sia per rendere più moderne ed efficienti le infrastrutture viarie del Paese. L'obiettivo è garantire un viaggio confortevole e una guida sicura agli automobilisti che ogni giorno percorrono le nostre arterie». I 23 lotti in cui è suddiviso il bando prevedono l'affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti in tutte le strutture territoriali o regionali di Anas. Nel Nordest, sono previsti 30 milioni di euro per il Veneto (Lotto 18) e, per l'appunto, 5 milioni di euro per il Friuli Venezia Giulia (lotto 19).

Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante accordo quadro che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle strade.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le 12 del 3 febbraio 2020.

