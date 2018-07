CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECOSISTEMAUDINE Legambiente Fvg assegna la bandiera nera a Promoturismo Fvg per le «insostenibili scelte di politica turistica in montagna». Un «premio all'incoerenza» secondo il presidente regionale di Legambiente Sandro Cargnelutti. Mentre il piano regionale di sviluppo turistico 2014-18 parla della regione come destinazione del turismo slow, «è ingiustificabile aggiunge Marco Lepre, presidente del circolo della Carnia - che Promoturismo propagandi pratiche come l'heliski e le motocavalcate».La prima, recente moda anche sulle nostre...