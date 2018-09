Bancomat fatti esplodere Bottino da 70 mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COLPOSAN GIORGIO Ancora bancomat presi di mira dai malviventi in Friuli. E come in passato è stato utilizzato dell'esplosivo per far saltare le casse continue. La scorsa notte i raid in rapida successione, tra le 2 e le 3, hanno interessato prima la filiale della Banca Popolare di Cividale a San Giorgio di Nogaro, in viale Europa, e successivamente lo sportello di Prima Cassa Fvg a Teor. I malviventi hanno dapprima manomesso le telecamere che si trovano vicino al bancomat e poi l'hanno fatto esplodere, provocando danni ingenti ai locali...