TRA LE BANCARELLE

PORDENONE L'autorizzazione c'è, la gente no. Per molti commercianti ambulanti, quella di ieri in città è stata la terza giornata no di una settimana che si annuncia tutta da dimenticare: lunedì a Maniago, martedì ad Aviano, oggi forse a Fiume Veneto o a Sacile. La scelta dei sindaci di consentire lo svolgimento del mercato in tempo di paura da Coronavirus contrariamente a quanto deciso in altri Comuni non è bastata a riempire vie e piazze. A complicare le cose ci si è messa poi una giornata che, meteorologicamente parlando, non prometteva bene. E pure un altro fenomeno che i veterani del mercato descrivono, la tradizionale scarsa affluenza del primo giorno di Quaresima.

LO SCONFORTO

Alla fine, il clima è di sconforto e di preoccupazione per i danni creati dalla psicosi da Corona virus anche in una regione nella quale per ora non sono stati registrati casi, con qualche rara voce ottimista. Il giro comincia da piazza Risorgimento. Nessuna mascherina a protezione dal virus, e nemmeno sguardi di diffidenza nei confronti di una ragazza dai tratti orientali che passeggia tranquillamente per il mercato. La paura da Coronavirus non si legge nelle presenze e nei discorsi, ma nelle assenze: Nessuno ne parla conferma un commerciante di piante di Fiume Veneto . Quelli che sono qui sono quelli che non hanno paura. Ma c'è molta gente in meno del solito. Tanta gente in meno conferma Stefano Manfron, di Chions, che poco più in là gestisce una bancarella di abbigliamento. E Amina, dietro una bancarella di bigiotteria in viale Cossetti: Quelli che sono venuti dicono che non sono preoccupati dal virus, che si sta esagerando. Ma sono pochi. Da quando si è diffusa la notizia del virus, la gente è calata, eccome conferma sconsolato Hackim, commerciante di tappeti originario del Marocco che vive ad Azzano Decimo -. Le persone hanno paura ad avvicinarsi alle bancarelle, sembra che abbiano anche paura a toccare la merce. Se continua così, è un disastro: ti paghi il veicolo, il gasolio, il posto per essere presente qui al mercato e poi non vendi niente. Di solito a quest'ora (sono circa le 11.30, ndr) ho avuto una quindicina di clienti, oggi solamente tre.

ORTOFRUTTA

Fra le bancarelle, quelle che sembrano avere risentito meno del calo dell'affluenza sono quelle di generi alimentari freschi, dalla frutta e verdura alla gastronomia. Ed è proprio da una bancarella di frutta e verdura in viale Cossetti che Eliana Bastianel vede la situazione in maniera decisamente meno pessimista: In giornate come quella di oggi spiega indicando il cielo plumbeo è normale che bambini e anziani restino a casa. In più, è il primo giorno di Quaresima e, per qualche motivo che non saprei dire, da sempre l'affluenza di gente è minore. Ma, anche da parte di altri colleghi, ringrazio il sindaco e l'assessore per aver deciso che il mercato si svolgesse, al contrario di quanto hanno stabilito altre amministrazioni in Friuli Venezia Giulia. Anche in questo momento ci hanno aiutato. E l'impressione è positiva anche dagli altri mercati della zona visitati. Perfino chi è stato ai mercati generali di Padova dice che il clima è sereno e non ci sono particolari preoccupazioni. Di tutt'altro segno la testimonianza di Renza, arrivata da San Fior (Treviso) con la sua bancarella di abbigliamento e accessori: Non c'è gente, da questa mattina non c'è gente commenta . È vero che normalmente il mercoledì l'afflusso è minore, ma tutta un'altra cosa rispetto a oggi. Con tutta la comunicazione negativa che è stata fatta, la gente ha avuto reazioni assurde, come quella di svuotare i negozi per accaparrarsi le scorte di cibo e adesso di avere paura di recarsi al mercato. Ieri sono stata ad Aviano, lunedì a Maniago, e la situazione è sempre la stessa. Da domenica tutto si è fermato. Intanto, se le bancarelle del mercato restano, sia pure con scarsa affluenza, una decisione diversa è stata presa per quelle dello Sbaracco, l'iniziativa dei commercianti che chiude il periodo dei saldi: in programma per questo fine settimana, è stato rinviato al 7 marzo.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

