BAMBINI UDINE Stop alle baby sitter improvvisate. Entro una ventina di giorni

BAMBINIUDINE Stop alle baby sitter improvvisate. Entro una ventina di giorni al massimo partirà a Udine, per la prima volta, un corso di formazione ad hoc per imparare a prendersi cura dei bambini. Ad organizzarlo in via Brigata Re 29 è Domina, l'associazione nazionale famiglia datori di lavoro domestica diretta nel capoluogo friulano da Lauretta Serafini. Obiettivo, trasmettere capacità, sensibilità, competenze e soprattutto possedere attestati in grado di garantire la propria professionalità tra le mura domestiche nella corretta...