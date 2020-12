AL MARE

TRIESTE Non è certo questa, fra neve, Bora e sciroccate violente, la stagione ideale per farsi venire la voglia di andare al mare per una bella nuotata.

Eppure ogni anno è di questi tempi natalizi che la Giunta regionale sancisce la balneabilità delle acque, sia marine che interne, del Friuli Venezia Giulia.

Acque che sono tutte promosse, sulla scorta delle campionature eseguite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Ebbene la stagione balneare ufficialmente intesa, sulla base di una delibera della Giunta regionale proposta dal vicepresidente Riccardo Riccardi, comincerà il primo maggio e terminerà il 30 settembre, eccezion fatta per il lago di Sauris, dove per evidenti ragioni climatiche la stagione risulta ristretta al periodo dal 29 giugno al 23 agosto.

Da Muggia a Lignano tutte le acque sono balneabili e così anche per le acque interne, tuttavia alla sfilza di classificazioni di livello eccellente fanno da contrappunto con classificazione buono - la Diga foranea del Porto vecchio di Trieste (sia il lato Nord che il lato Sud), la scogliera di Duino, nonché Marina Julia, nei pressi di Monfalcone.

