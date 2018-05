Ballottaggio, niente apparentamenti Fontanini e Martines non cambiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERSO IL BALLOTTAGGIOUDINE Pietro Fontanini l'ha già detto: niente apparentamenti. Vincenzo Martines sta percorrendo la stessa strada, una strada che non prevede l'ingresso ufficiale in coalizione di altri simboli.LA SCADENZAOggi a mezzogiorno scade la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, ma quella via sembra poco probabile, e, comunque, non tutti gli esclusi dalla competizione hanno dato disponibilità in questo senso: non lo ha fatto Andrea Valcic del Patto per l'Autonomia, ad esempio, e non lo ha fatto nemmeno...