SOLIDARIETÀ

UDINE L'immagine del volto tumefatto dell'infermiera dopo ore passate scafandrata per combattere l'emergenza coronavirus, ha colpito molto Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel, noto brand di skin care, nonché farmacista specializzata in chimica cosmetica. Così ha deciso di donare 350 confezioni (per un valore pari a 54mila euro) di siero Q10 B, con effetto lenitivo e rigenerante, al personale medico e sanitario impegnato nelle terapie intensive dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale: un preparato per lenire le irritazioni e abrasioni causate dal materiale protettivo, indispensabile a medici e infermieri.

AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

«Non possiamo stare fermi e vogliamo essere al servizio della comunità locale», ha detto Gregoris. «Tramite il Presidio sanitario di Udine abbiamo destinato una donazione rivolta a tutti coloro che sono impegnati attivamente nelle terapie intensive. È un pensiero spontaneo che ho avuto subito dopo aver visto, oltre 15 giorni fa, la foto di quella giovane e bella infermiera con il volto completamente tumefatto, che girava su tutti i social. Ho pensato che, come imprenditrice del mondo della bellezza della pelle, Bakel non poteva essere inerte in questo momento».

L'imprenditrice l'ha sentita come una missione precisa: «Mi occupo di bellezza da oltre 25 anni, prima per altri e da 11 per il brand che ho fondato, non potevo accettare che ci fossero delle operatori del settore, impegnati con estenuanti turni di lavoro e stress, con il volto segnato perché necessariamente si devono proteggere dall'infezione. Così nasce l'idea di questa donazione. Il siero Q10B5 è stato studiato per lenire e idratare le pelli sensibili, arrossate e sottoposte a stress. Grazie alla presenza di Aloe Barbadesis è garantita l'azione idratante, mentre il Pantenolo è un coadiuvante nella guarigione degli arrossamenti. È un prodotto che, come tutti i prodotti Bakel, funziona perfettamente per donna e uomo».

MOMENTO DI RELAX

Nello stesso tempo, una coccola per la pelle è anche un aiuto in momenti difficili. «Ho trascorso tanto tempo nei laboratori e conosco le condizioni nelle quali si lavora e l'attenzione che si deve porre in ambienti sterili e incontaminati, mi auguro che il personale dell'ospedale di Udine impiegato nell'emergenza Covid19 abbia un momento da dedicarsi dell'attenzioni che possano garantire loro un beneficio fisico» continua Gregoris. Il gruppo Bakel ha fatto anche di più, scegliendo di convertire parte della produzione a supporto dell'emergenza, con la realizzazione di gel igienizzante disponibile per tutte le farmacie rivenditrici.

Come spiega Gregoris, «ho pensato che convertire parte della produzione di Bakel in gel igienizzanti avrebbe permesso di continuare l'attività lavorativa, quindi salvaguardare il lavoro dei miei collaboratori e salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti coloro che sono impiegati nelle farmacie rivenditrici con cui collaboriamo. I farmacisti oggi rappresentano degli operatori fondamentali, sono loro il un vero avamposto per combattere questa emergenza».

ALTRA BENEFICENZA

L'urgenza di recuperare respiratori è stata inoltre supportata tramite la donazione di 30 euro per ogni prodotto Elastin venduto on line, da destinare al progetto Respiro con te di Milano Natura, per l'acquisto di 9 ventilatori urgenti (valore 76.783 euro) per poter intubare i pazienti colpiti da polmonite e ricoverati all'Ospedale Humanitas di Rozzano. «Il momento, particolarmente difficile, ci richiede di attivarci a sostegno di tutto il personale impegnato in prima linea nelle terapie intensive della regione Friuli Venezia Giulia, ma anche quelle di Milano, dove vi è un'emergenza più sostenuta. Un grazie speciale va a tutti i dipendenti e collaboratori di Bakel e ai miei partner che hanno permesso che queste iniziative si realizzassero attraverso aiuti rapidi ed efficaci», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA