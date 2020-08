«Il Covid-19 continua ad accanirsi contro gli anziani e i soggetti che se ne occupano, come badanti e colf. Le regole che le riguardano sono al centro di un grave problema che coinvolge lavoratori, famiglie ed istituzioni». Comincia così la riflessione di Furio Honsell, consigliere regionale di Open Fvg: «Dopo il peggioramento della situazione nell'Est europeo - spiega -, sono state messe in atto diverse procedure, fra cui il blocco delle frontiere di rientro da Moldavia e Ucraina, quarantena obbligatoria per chi arriva da Romania e Bulgaria e tampone obbligatorio per chi proviene dalla Croazia. In regione sono oltre 19.000 i soggetti che operano come colf o badanti, di cui 11.000 provenienti proprio da questi Paesi e le nuove prescrizioni hanno un peso insostenibile per molte famiglie. I lavoratori che devono effettuare l'auto-quarantena e che non possiedono una propria abitazione o se gli spazi nella casa dell'anziano non permettono un adeguato isolamento, dove dovranno andare per garantire la sicurezza? Chi deve sostenere gli ulteriori costi? Il datore di lavoro o il sistema della quarantena deve essere organizzato da chi si occupa di politiche sociali? La situazione è paradossale e rischiosa. In Terza commissione - conclude - chiederò tutte le delucidazioni del caso».

