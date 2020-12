IL CASO

UDINE Gli avevano teso un tranello, dandogli appuntamento in Autostazione attraverso un falso account facebook di una ragazza, poi una volta avvicinato lo hanno accerchiato, sette contro uno, spintonato, preso a ceffoni e infine rapinato. Inizialmente erano riusciti a scappare ma grazie alla pronta segnalazione di un autista della SAF Tpl Fvg sono stati raggiunti, fermati e denunciati dalle Squadre Volanti della Polizia di Udine. La babygang era composta da minorenni, tutti studenti e residenti in provincia di Udine mentre il malcapitato è un 19enne. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì tra le banchine della stazione dei bus di viale Europa Unita. Intorno alle 17, un autista della Saf in sosta in autostazione ha chiamato la sala operativa della Questura, dicendo che a bordo del bus un giovane era stato rapinato da un gruppetto di ragazzini. Questi ultimi erano stati anche ripresi con il telefonino. Ricevuta una prima descrizione della gang, gli agenti della Volante li hanno individuati poco dopo. Avevano cercato di scappare, ma non ci sono riusciti. Uno di loro, di 15 anni, aveva un falso account di una ragazza e con quella identità inventata aveva dato appuntamento al 19enne per un incontro. Ma una volta lì il ragazzo è stato accerchiato e, dopo spinte e ceffoni, gli è stato sottratto uno smartphone, andato distrutto. Il ragazzo è stato rapinato anche della sua collanina e di un orecchino. In base al racconto di alcuni testimoni l'aggressività era tanta e feroce. Dopo il primo contatto il ragazzo è riuscito a proteggersi infilandosi su una corriera che stava facendo servizio (ha rimediato solo alcuni lividi, niente che possa produrre conseguenze gravi). L'autista ha chiuso immediatamente le porte di accesso e uno degli aggressori ha iniziato a prendere a calci e sputi il mezzo. Poco dopo la baby gang si è dileguata ma gli agenti della Polizia come detto hanno individuati i teppisti. I quattro sono stati denunciati per rapina in concorso alla Procura dei Minori di Trieste. Il 15enne che aveva tramato l'agguato deve rispondere anche di possesso ingiustificato di un coltello a serramanico. Il ragazzino si era già reso responsabile di un danneggiamento di due telecamere del sottopasso che collega l'autostazione alla ferrovia, insieme a dei coetanei. Anche allora erano intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, diretta da Francesco Leo.

FURTI

Nella serata di lunedì invece in azione nuovamente il ladro che punta alle canoniche. Stavolta nel mirino il centro parrocchiale di Coseano. A denunciare il fatto, nella mattinata di martedì è stato il parroco della chiesa di San Giacomo. Il malvivente è entrato dopo aver forzato una porta ma non è riuscito a rubare nulla. I danni sono in corso di quantificazione. Indagini dei carabinieri di Fagagna. Potrebbe trattarsi della stessa persona che ha agito nel fine settimana scorso, a Mereto di Tomba, dove è stata forzata la porta della canonica mentre il sacerdote stava celebrando la messa. E il secondo caso poi, nella giornata di martedì nella canonica di Flaibano, adiacente al la chiesa.

