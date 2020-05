ECONOMIA IN MARCIA

UDINE «Una data simbolica», l'ha definita la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, perché per un verso il fermo produttivo era in buona parte già superato ma anche perché ancora 20mila aziende in Fvg attendono di riaprire e non hanno un orizzonte. Tuttavia, in epoca di Coronavirus, il 4 maggio resterà come la data dell'avvio della Fase 2, una ripartenza che racchiude molta energia, ma anche tante preoccupazioni.

Lo si è respirato ieri, che si fosse in coda davanti a un tabacchino con il bar vicino che sfornava caffè per asporto, passeggiando per il centro di Udine o davanti a un video per un convegno online con manager e presidenti di categoria. In sintesi, dunque, il nuovo inizio sembra cominciare con un: «Sì, ma». Lo ha detto, indirettamente, la stessa presidente degli industriali, sostenendo che «le imprese hanno voglia e bisogno di normalità e la ripartenza non dipende più dal permesso del governo, ma dal mercato». Lo ha detto con ancora più forza il presidente della Camera di Commercio di Pordenone e Udine e di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, intervenendo ieri al confronto su «Fase 2 per un rilancio dell'economia e la vita sociale in Friuli Venezia Giulia», organizzato da Federmanager e Manageritalia con Cida e Aeit Fvg.

Rispondendo alle domande di Daniele Damele, Sandro Caporale e Fulvio Sbroiavacca, Da Pozzo, pur battagliero e positivamente colpito da tutte le modalità con cui il commercio cerca di reinventarsi dentro i paletti delle norme di sicurezza anti-Covid, è stato piuttosto realistico: «Se si fa male l'Italia, credo che il Friuli Venezia Giulia possa fare ben poca cosa, date le sue dimensioni». Una conclusione tratta dopo un'analisi di ciò che non ha funzionato per preparare adeguatamente la ripartenza: «Di finanziamenti nazionali a fondo perduto non se n'è visti, mentre la Regione ha messo a disposizione una quota significativa per le sue dimensioni», ha cominciato ad elencare, individuando ciò che oggi realmente serve alle imprese. «Roma ha invece ha puntato sulle garanzie, cioè ha spinto per implementare il debito delle aziende ha analizzato -, con un sistema bancario che ho visto cauto e preoccupato di tutelare se stesso, credo anche giustamente, trattandosi di realtà private». Non ci sarebbero in campo, dunque, strumenti finanziari davvero efficaci e, soprattutto, in misura adeguata alla situazione generata dalla pandemia.

E poi la burocrazia, che Da Pozzo non vede per nulla adeguata al momento. «Di buona burocrazia ne vedo poca ha sostenuto -: si pensi che inizialmente la domanda di cassa integrazione doveva essere corredata da una marca da bollo da 16 euro quando i tabacchini erano chiusi; ora vedo i bar che cercano di reinventarsi con forme nuove di servizio e gli organi di vigilanza che hanno già cominciato a comminare pensati sanzioni, anziché aiutare le imprese a non sbagliare». Pensando a un settore strategico qual è quello turistico per Friuli Venezia Giulia, Da Pozzo ha denunciato «la mancanza di un'indicazione per la stagione balneare», per non parlare della «Fase 3, quella che deve ricostruire l'economia. Non se ne parla, ma non si può vivere di sussidi, di cassa integrazione e di reddito di cittadinanza. Bisogna produrre e questo lo fanno solo le aziende che danno lavoro».

Non per rovinare il nuovo inizio, ma il presidente dell'ente camerale e di Confcommercio ha puntato il faro sulle 20mila imprese in regione (su 90mila complessive) che ancora sono ferme al palo, tra commercio, turismo e l'artigianato dei servizi alla persona.

Anche Mareschi Danieli non nasconde che il post emergenza sanitaria «non sarà una passeggiata, ma ce l'abbiamo fatta in passato e ce la faremo di nuovo. Spero, almeno questa volta, non da soli e con le sole nostre forze. Noi garantiamo il contenimento del contagio all'interno delle nostre imprese ha affermato - che il Governo si assuma le sue responsabilità a monte e a valle delle stesse». Mentre sono positive le notizie che giungono dal trasporto pubblico locale su ferro ieri «treni regolari, alcuni dei quali con composizioni potenziate anche se non c'è stata la temuta ressa», dettaglia il Comitato dei pendolari dell'Alto Friuli -, l'opposizione politica all'attuale maggioranza di Governo del Friuli Venezia Giulia chiede aiuti per le categorie più colpite. «La riapertura del 4 maggio è fondamentale per l'Italia e il Friuli Venezia Giulia ha affermato il segretario del Pd Fvg, Cristiano Shaurli -, ma serve evitare la durezza del contraccolpo economico e sociale. Dunque, al più presto anche misure regionali di aiuti per le categorie più colpite e investimenti per rilanciare le imprese».

In regione un'azienda su 4 è ancora al palo, pari al 24,6% del totale, con mare e montagna che sono le zone più penalizzate e con Lignano Sabbiadoro che vanta un triste primato: è il primo Comune in Fvg per numero di attività ancora sospese, ben 55,4% delle 1.982 totali. Non è un caso. Nelle prime posizioni della classifica si piazzano infatti le principali località turistiche della regione, da Lignano a Tarvisio (49,8%), da Sappada (44,4%) a Grado (43,9%), nonché i comuni che ospitano centri commerciali e outlet, da Villesse (46,8%) passando per Aiello (40,9%) e Martignacco (36,2%). A livello provinciale, la percentuale più alta delle sospensioni si registra a Trieste (30,7%) seguita da Gorizia (28,1%), Udine (23,9%) e Pordenone (20,6%). Quanto ai capoluoghi, prima è Trieste (31,6% delle attività sospese), seguita da Gorizia (27,4%), Udine (26,3%) e Pordenone (26%).

Intanto il deputato cividalese di Forza Italia, Roberto Novelli, ha proposto di trasformare le caserme in scuole, perché «i bambini devono tornare in classe» senza turni e in sicurezza. Il suo pensiero è già a settembre: «Specie per materne ed elementari è necessario trovare soluzioni in grado di conciliare le esigenze sanitarie con quelle dello sviluppo socio-relazionale dei bambini». Ricordando che il gruppo di lavoro del ministero dell'Istruzione ha proposto patti territoriali per individuare soluzioni, Novelli sostiene che «la regione ha circa 400 caserme dismesse; alcune di queste potrebbero essere trasformate temporaneamente in scuole, poiché necessitano di minori lavori da realizzarsi in estate». Al Ministero si stanno cercando soluzioni per tempi più ravvicinati, ha affermato invece ieri la viceministra all'Istruzione Anna Ascani intervenendo a un incontro su invito del Pd Fvg: «Stiamo mettendo a punto un piano per l'infanzia che già da maggio consenta dei momenti di incontro con degli educatori. Da giugno a luglio l'idea è di riattivare dei servizi con gruppi molto più piccoli e una distribuzione diversa degli spazi, preferendo gli spazi aperti». Quanto a settembre, «la didattica mista è uno degli scenari, ma meno preferibile specie per i più piccoli della secondaria di primo grado, dove dobbiamo piuttosto puntare a un ampliamento dell'offerta formativa. Va bene smezzare le classi ma dobbiamo fare in modo che la metà della classe che non è a scuola sia coinvolta in altre attività che finora non hanno trovato poco spazio ma che hanno valore educativo importantissimo, come arte, musica, sport».

