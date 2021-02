POLIZIA

UDINE Stavano viaggiando in auto con 40 mila euro di cocaina circa 358 grammi ma sono stati sorpresi al casello di Udine Sud da una Volante della Polizia di Stato. È accaduto mercoledì verso le 11. All'interno del veicolo due stranieri di origine marocchina, un uomo 28 enne alla guida, Abdelkrim Ammari, e una ragazza 18 enne, Wafaa Bofessas, entrambi residenti fuori regione. All'inizio gli agenti hanno voluto comprendere i motivi del loro spostamento extra territoriale hanno dichiarato di essere in zona per un lutto familiare ma visto che erano entrambi erano privi di documenti d'identità sono stati condotti in Questura per la loro identificazione. Considerando l'apparente nervosismo di entrambi i poliziotti hanno voluto approfondire la questione, perquisendo il veicolo. Così hanno trovato, ben nascosto in un vano sottostante le leve del cambio e del freno a mano, un sacchetto con all'interno cinque pietre di sostanza bianca. I due sono stati arrestati e condotti alle case circondariali di Udine, l'uomo, e Trieste, la donna, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di detenzione illecita ai fini di spaccio. Sono peraltro in corso ulteriori accertamenti sulla giustificazione, un lutto familiare, data per l'arrivo in Friuli Venezia Giulia, per individuare eventuali responsabilità penali per falsa dichiarazione nell'autocertificazione da esibire ai controlli. In serata invece, verso le ore 22, un'altra Volante ha controllato due giovani che si aggiravano in modo sospetto in una piazzetta del centro cittadino. Uno dei due, un cittadino marocchino 23 enne, è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish, per un peso di 56 grammi, e denunciato a piede libero per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata di mercoledì controllate nel complesso 117 persone e 64 veicoli e denunciato, sempre a piede libero, per evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era ristretto a seguito di un recente arresto sempre per spaccio di stupefacente. Si tratta un cittadino udinese 37 enne.

AQUILEIA

Dramma ad Aquileia dove un pensionato di 73 anni è stato trovato senza vita. L'anziano, Oronzo Raganello, è stato colto da un arresto cardiocircolatorio: aveva messo in moto il suo furgoncino, ma, essendosi accorto di aver dimenticato qualcosa in casa, aveva deciso di rientrare. Nel salire le scale della propria abitazione è stato colto da malore. A trovarlo e a chiamare i soccorsi è stata la moglie. La donna ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo per il pensionato non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Palmanova.

TAVAGNACCO

Incidente stradale intorno alle 8.30 di ieri lungo la tangenziale, in direzione sud, poco dopo l'uscita di Pagnacco. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camioncino che stava trasportando un trattore nel cassone e un autoarticolato. Inevitabili i disagi per il traffico. Ferito in modo non grave il conducente del camioncino di una ditta di Tavagnacco, accompagnato in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine e l'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Tavagnacco.

