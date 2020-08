AUTOVIE VENETE

TERZA CORSIA A4

NUOVO CONATIERE

Secondo round di verniciatura dei new jersey nel tratto di A4 Alvisopoli-Gonars, dove è stata realizzata la terza corsia. Il cantiere aprirà oggi e sarà attivo fino a venerdì. Il tratto interessato è compreso fra Latisana e Muzzana del Turgnano tratto in cui il traffico verrà deviato. Le deviazioni saranno anticipate da segnaletica orizzontale e verticale. Autovie raccomanda di adeguare la velocità e di prestare la massima attenzione alla guida. L'intervento proseguirà anche nelle prossime settimane con le stesse modalità.

COMUNE

TRASPORTO SCOLASTICO

DOMANDE ENTRO IL MESE

Il Comune di Pordenone ricorda che sono aperte le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l'anno 2020/2021, per gli alunni residenti in città. La domanda e i relativi allegati vanno consegnati entro il 31 agosto 2020. Tutta la documentazione va trasmessa via email all'indirizzo: trasporto.scuola@comune.pordenone.it. Chi ha utilizzato il servizio l'anno scorso dovrà presentare una nuova richiesta. Info all'Ufficio Istruzione (tel. 0434 392905 e 0434 392903).

SOCCORSI IN QUOTA

INTERVENTI SUL MONTE LAURA

E A VITO D'ASIO

Il soccorso alpino ieri è intervenuto due volte in provincia: a Barcis, sulla cresta del Monte Laura (quota mille metri) un escursionista si è sentito spossato e ha chiamato il 112. È stato portato in elicottero nella zona del campo sportivo sul lungolago. Aveva interpretato male la difficoltà del percorso che aveva scelto. Il secondo intervento sul torrente Arzino in località Curnila, a Vito d'Asio. Un sessantunenne di Azzano Decimo ha avuto un malore dopo essere uscito dall'acqua. Sul posto un'ambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA