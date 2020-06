LA NOMINA

TRIESTE È Giorgio Damico il nuovo direttore generale di Autovie Venete, nominato ieri dal consiglio di amministrazione della concessionaria presieduto dall'avvocato Maurizio Paniz e riunito a Trieste. Cinquantacinque anni, da una ventina direttore dell'area economia e finanza della Società, ha seguito negli anni tutte le più importanti operazioni di negoziazione con primari istituti di credito nazionali e internazionali. «La priorità, in questo momento ha dichiarato Damico è garantire la copertura alle opere in fase di realizzazione, oltre che fornire tutto il supporto necessario al Commissario per l'emergenza in A4». Prematuro, invece, fare previsioni economiche perché la situazione è in continua evoluzione. «Allo stato attuale precisa Autovie è in grado di garantire la copertura per i cantieri in corso. Molto dipenderà dall'andamento del traffico estivo, da sempre elemento fondamentale per garantire un cash flow importante». Il consiglio ha pure deliberato sulla distribuzione dei poteri delegati che determinano l'assetto organizzativo e amministrativo adeguato alla natura dell'impresa. Altro punto importante, la revisione del budget 2020, alla luce di due elementi: il cambiamento dell'esercizio (è il primo anno in cui si tratta di un esercizio solare) e l'emergenza Covid19 con una drastica flessione degli incassi da pedaggio, e conseguente revisione delle spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA