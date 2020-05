L'ALLARME

TRIESTE Un Sos allo Stato affinché intervenga a soccorso di Autovie venete, impegnata nel finanziamento della terza corsia sull'A4 Venezia-Trieste ma al tempo stesso seriamente penalizzata dal crollo del traffico, che nei momenti più critici ha raggiunto l'80%: è il primo messaggio lanciato dal nuovo presidente della concessionaria, il noto avvocato bellunese Maurizio Paniz, nel giorno dell'insediamento del Consiglio d'amministrazione: tutti presenti i cinque componenti, oltre a Paniz il vice Tiziano Bembo (espressione della Regione Veneto), Zorro Grattoni, Laura D'Orlando ed Elisa Faccin. E' un fatto che la solidità di Autovie consenta di uscire dall'emergenza Covid senza troppi contraccolpi, tuttavia il blocco dei pedaggi da tempo in atto e le incerte prospettive di riapertura della mobilità nazionale e internazionale specie per il turismo non permettono, attualmente, misure eccessive di ottimismo. Paniz ha speso parole di particolare apprezzamento per la gestione Castagna di Autovie, dimostratasi capace di realizzare grandi opere senza minacciare gli equilibri finanziari. Al proposito, si conferma che entro luglio nonostante il lungo stop epidemico - sarà conclusa la terza corsia dal Tagliamento a Gonars. Sarà la prossima riunione del Cda, già fissata per il 18 giugno, a occuparsi dell'attribuzione delle deleghe operative e della designazione di un direttore generale, per il quale sono sul tavolo più opzioni interne senza che al momento sia stata adottata alcuna decisione.

LA NEWCO

Sempre ieri, Regione Fvg e Regione Veneto hanno approvato il bilancio della Newco Autostrade Alto Adriatico, che in base al protocollo a suo tempo firmato con il Governo dovrebbe subentrare ad Autovie venete nella gestione della rete, ma soltanto una volta conseguita la nuova concessione trentennale. I conti al 31 dicembre 2019 si chiudono con un passivo di 220.585 euro, ma tale risultanza era scontata: la società, capitalizzata con 6 milioni dei quali due terzi dal Fvg e un terzo dal Veneto, non ha alcun genere di entrata ed è retta da un amministratore unico, Anna Di Pasquale, in attesa dello sblocco, che peraltro come si è visto non è propriamente alle porte. La stessa trattativa con Cassa depositi e prestiti e Banca europea per gli investimenti per trasferire le linee di credito (fino a 600 milioni di euro) già riconosciute ad Autovie determina costi effettivi che difficilmente potranno essere compressi ulteriormente. Non è un caso, peraltro, che la Giunta Fedriga su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli nell'approvare il ripianamento della perdita abbia espresso una raccomandazione al monitoraggio costante e al contenimento dei costi di funzionamento, mentre auspica un taglio di tempi per condurre in porto l'annosa e controversa vicenda della concessione, che non può prescindere dalla quantificazione dell'indennizzo di subentro che la Newco dovrebbe corrispondere ad Autovie: si tratta con il Governo su una cifra attorno ai 450 milioni di euro.

SCENARI

Intanto la Giunta Fvg rimane in attesa di una valutazione congiunta da parte dei due soci in merito alle determinazioni da assumere nel caso di un ulteriore protrarsi della condizione di non operatività della società. Ma come leggere tali parole? E' vero che la medesima raccomandazione è stata a suo tempo rivolta dall'azionista Friulia anche ad Autovie, ma non è da escludere che in questa fase la Newco serva essenzialmente a mantenere lo status quo finché tutti gli adempimenti non saranno stati espletati per la nuova gestione. Se finora l'opzione unica si richiamava al passaggio di consegne fra Autovie e Alto Adriatico, consegnando la prima alla liquidazione, adesso non appare più peregrina l'ipotesi che sia ancora Autovie a ricevere la concessione, beninteso sempre con un regime in house e pertanto a capitale interamente pubblico. D'altra parte sia nel caso di liquidazione che di permanenza nella gestione, Autovie dovrà rimborsare le quote dei soci privati, fra i quali primari istituti di credito e Generali Italia, per una spesa di circa 140 milioni di euro. Inoltre lo spirito di attendismo si riconduce anche al confronto in atto fra il Governo e Autostrade per l'Italia e all'articolo 35 della legge Milleproroghe: contempla la possibilità di revocare una concessione autostradale in presenza di gravi inadempienze.

Maurizio Bait

© RIPRODUZIONE RISERVATA

