LE CIFRE

PALMANOVA Traffico in fortissimo calo sull'autostrada A4 nel tratto di competenza di Autovie Venete, che rileva che i mezzi leggeri transitati in una settimana sono stati appena 80mila, mentre in un periodo normale sono oltre 500mila. Nello specifico, sono stati 153.853 i mezzi pesanti transitati sulla rete di Autovie Venete nella settimana compresa tra lunedì 16 e domenica 22 marzo. Nello stesso periodo dello scorso anno il traffico pesante era stato di 259.653 mezzi. I mezzi in transito attualmente per la maggior parte trasportano prodotti indispensabili, dal carburante, all'ortofrutta, dal latte alle derrate alimentari, ma pure pezzi di ricambio o rifornimenti per le imprese che devono continuare a funzionare anche in questo periodo per garantire i servizi essenziali. Il calo ha riguardato in modo ancora più significativo, com'era del resto prevedibile, i mezzi leggeri. Si è scesi, progressivamente dagli 824.852 transiti complessivi della settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio ai 237.774 della settimana che andava dal 16 al 22 marzo. Il calo maggiore è stato quello del traffico leggero, tanto che le auto in transito sono veramente rare: dalle oltre 500mila autovetture - di media - alla settimana, nel periodo 16-22 marzo ne sono passate poco più di 80mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA