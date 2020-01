Autovelox, in due ore 397 foto ai furbetti dell'acceleratore

POLIZIA STRADALE

UDINE Quasi 1.500 veicoli controllati in due settimane, nel periodo festivo, fra la vigilia e il 7 gennaio scorso. Le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza hanno controllato 1467 veicoli. 567 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 1279 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 6, le carte di circolazione 5, sono stati effettuati 3 sequestri di veicoli e due fermi amministrativi. Per garantire la sicurezza ai numerosi automobilisti che sostavano e transitavano nelle aree di servizio della viabilità autostradale della provincia, sono state incrementate le pattuglie di polizia giudiziaria. Questo ha consentito di prevenire furti nelle aree di sosta e di ristoro. Nel mirino soprattutto gli eccessi di velocità (183) e il piedino comunque calcato troppo sull'acceleratore (25 violazioni per velocità pericolosa).

AUTOVELOX

Il giorno peggiore è stato il 5 gennaio, quando, come segnala la Polstrada, in sole due ore, in A4, sono stati scattati 397 fotogrammi per eccesso di velocità per i quali, una volta elaborati, verranno redatti i relativi verbali. I dispositivi autovelox sono stati appositamente collocati in corrispondenza delle tratte interessate dai lavori per la terza corsia dove si trovano dei restringimenti delle carreggiate che richiedono la limitazione della velocità per garantire la sicurezza del traffico circolante e degli addetti ai lavori che operano di giorno e di notte. Inoltre sono state contestate 17 violazioni per l'uso del telefonino alla guida e 38 violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

L'INCIDENTE

Cinture sempre più preziose, rileva la Polizia stradale, come testimonia anche un recente episodio che ha coinvolto una madre incinta e due bambini. Il 2 gennaio in un incidente, sono rimasti feriti in modo lieve una madre e i due figli minori trasportati. Lo schianto a Moimacco ha visto un veicolo tamponato e poi sospinto nel fossato, che ha finito la sua corsa cappottato con le ruote all'aria, mentre l'altro mezzo è finito nel fosso ribaltandosi dapprima sul primo veicolo e finendo successivamente di carambolare sulla sua fiancata poco lontano. Da uno dei veicoli sono usciti senza gravi conseguenze una madre incinta ed i suoi due figli minori, che sottoposti successivamente a cure dal parte del personale medico, hanno riportato solo lievi ferite. Tutti gli occupanti avevano le cinture e i seggiolini di sicurezza ciò ha evitato, nonostante l'incredibile dinamica, conseguenze peggiori alle persone coinvolte. Anche questo episodio conferma quindi la validità ed efficacia dell'uso dei sistemi di ritenuta anche per le donne in stato di gravidanza avanzata quando l'utilizzo non comporti alcun rischio. La legge 157 del 19 dicembre 2019 relativa, tra l'altro, all'entrata in vigore dell'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi antiabbandono per i bambini trasportati sui veicoli, è stata posticipata al prossimo 6 marzo.

