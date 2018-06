Autostrada A4, un'altra giornata nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPPIO INCIDENTEUDINE Giornata difficile in autostrada, ieri, con due incidenti che hanno causato gravi disagi tra Gorizia e lo snodo di Palmanova, in direzione Venezia. Il primo alle 8 col rovesciamento di una cisterna tra Villesse e Palmanova, con massiccio sversamento di gasolio. Autovie Venete ha fatto il possibile per riaprire al traffico, bloccato subito dopo il sinistro, il più presto possibile, alle 14.30. Vigili del fuoco, Polstrada, ausiliari al traffico e di manutenzione d'urgenza e tecnici della ditta incaricata della bonifica...