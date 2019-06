Autostrada A4, addio al cavalcavia di Palmanova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AUTOVIEPALMANOVA Addio al vecchio cavalcavia del nodo di Palmanova. Sono iniziati martedì i lavori di demolizione del manufatto sul quale transitavano i veicoli e i mezzi pesanti diretti da Trieste a Venezia. Per l'operazione di smontaggio è stata utilizzata una gru di 500 tonnellate. Il cantiere si concluderà nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno con l'abbattimento della pila.I tecnici di Autovie e le maestranze delle ditte impiegate nei lavori del primo sub lotto del quarto lotto della terza corsia hanno optato per lo...