Si prolungherà la sospensione delle attività produttive del gruppo Magneti Marelli in Italia, tra cui quelle dello stabilimento Automotive Lighting di Tolmezzo che impiega circa un migliaio di dipendenti. Lo stop deciso domenica 15 marzo nell'ottica della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori rispetto alla situazione relativa al Covid-19 è stato procrastinato fino al 27 marzo. Sulla base di specifiche necessità, in questo periodo potranno essere previsti a livello locale livelli minimi di attività a supporto dei clienti spiega in una nota il gruppo -. Questa misura viene adottata in aggiunta alle azioni che l'azienda ha già implementato nelle scorse settimane per assicurare al meglio la salute e la sicurezza dei dipendenti, mantenendo allo stesso tempo la continuità produttiva. Marelli ha deciso inoltre di sospendere temporaneamente le attività produttive anche nella maggior parte dei propri stabilimenti europei. Chi invece ha deciso di riprendere l'attività è la LimaCorporate che annuncia la riapertura parziale dei reparti produttivi delle sedi di San Daniele e Segesta a partire da lunedì 23 marzo. La decisione è stata presa di comune accordo dal Comitato Interno di Emergenza Coronavirus, Rsu e Rls.

© RIPRODUZIONE RISERVATA