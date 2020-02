MERCATO

UDINE Il mercato delle auto usate si conferma come prima scelta in Friuli Venezia Giulia chiudendo il 2019 con il segno positivo (+2%) sul fronte dei passaggi di proprietà che hanno raggiunto i 65.348 atti. Il dato posiziona la regione al sedicesimo posto in Italia per numerosità ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne ecco che il Friuli Venezia Giulia si posiziona al nono posto assoluto con 636,8 passaggi netti ogni 10mila abitanti. Il diesel resta l'alimentazione più richiesta mentre il green è ancora agli inizi. L'età media delle vetture in vendita è di 7,3 anni con un prezzo medio di 16.465 euro. Sul fronte dei modelli più richiesti, in cima alla classica svetta la Volkswagen Golf mentre tra le ibride spicca la Lexus Nx 300h e tra le elettriche la Tesla Model S. A scattare la fotografia è l'Osservatorio di AutoScout24: ai friulani le auto usate continuano a piacere. I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province: capofila è Udine con 29.887 (+0,8%), seguita da Pordenone con 17.403 (+1,2%), Trieste con 10.347 (+3,5%) e Gorizia con 7.710 (+6,7%). Rispetto alla popolazione residente maggiorenne la situazione è ben diversa: al vertice c'è Pordenone con 671,9 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Udine (667,1), Gorizia (653,5) e, fanalino di coda, Trieste (514,3). A rilento il mercato dell'usato green con valori di richieste sul totale di appena l'1,3% per le auto ibride e dello 0,3% per le elettriche.

PREZZI

Sul fronte dei prezzi delle auto in offerta, nel 2019 il prezzo medio di vendita si attesta a circa 16.465 euro, un dato nettamente superiore alla media nazionale che è di 13.715 euro. Per acquistare una vettura, tra le province più care ai primi posti c'è nuovamente Udine con un prezzo medio di 18.370 euro e Trieste con 15.695 euro. Seguono Pordenone con 14.350 euro e la più economica Gorizia con 12.960 euro. I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche o ibride (37.410 euro). E poi l'età media delle vetture proposte che è leggermente aumentata passando da 7,1 anni del 2018 a 7,3 anni del 2019. Un dato che probabilmente rispecchia la situazione del Paese e che conferma ancora una volta come l'auto, oggi, accompagni gli automobilisti per periodi più lunghi della loro vita. In sintesi, si cambia quando è necessario. Spiega Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24: «Se da un lato l'attenzione per le vetture ibride ed elettriche sta sicuramente crescendo, dall'altro il mercato dell'usato green è ancora agli inizi a causa principalmente del prezzo di ingresso nettamente superiore a quello delle alimentazioni più classiche. Siamo certi che in futuro si favorirà la nascita di un'offerta di auto elettriche e ibride di seconda mano sempre più accessibile, consentendoci di raggiungere nuovi traguardi in tema di mobilità». A detta di Giorgio Sina (Confcommercio moto auto e ricambi) «Il mercato dell'usato vale il doppio del mercato del nuovo perché la metà di quei numeri sono fatti da scambio tra privati» dunque «un mercato florido che negli anni ha generalmente tenuto senza subire scossoni». Inoltre, commenta Sina «i numeri delle auto usate in Friuli sono un po' più alti della media per l'interesse maggiore dei privati e a causa di un momento di incertezza su cosa acquistare, se ibrido, elettrico o diesel. C'è molta indecisione». In conclusione: «Assistiamo ad una difficoltà ad identificare la macchina che interessa l'utente e dunque si acquista l'usato per tirare avanti ancora qualche anno. Sicuramente il diesel consuma poco ed inquina meno della benzina».

Elisabetta Batic

