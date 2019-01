Auto in centro storico fino al termine dei lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUNTAUDINE Doveva rimanere aperto fino alla primavera; invece le auto potranno circolare in centro storico fino alla fine dei lavori su via Mercatovecchio, presumibilmente a fine anno. Il 31 gennaio sarebbe infatti scaduta la sperimentazione voluta dalla giunta Fontanini che ha sospeso il regime Ztl nelle vie Manin, Vittorio Veneto, Mercatovecchio, Bartolini, Sillio e Caiselli e nelle piazze Marconi, Libertà e San Cristoforo; una proroga era già stata annunciata, per evitare di dover riaccendere solo per poche settimane (in attesa della...