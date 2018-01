Auto fuori strada, muore ex maestro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCHIANTOUDINE Incidente mortale nel pomeriggio di ieri lungo la tangenziale Ovest, in direzione sud, nel tratto della trafficata arteria compresa tra il distributore di benzina Ip e l'uscita di Città Fiera, all'altezza del chilometro 132 più 700, nel territorio del comune di Udine. Erano da poco passate le 17 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale dell'Uti del Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi e tutti gli accertamenti del caso, ha perso la vita un pensionato, Italico Comisso....