Auto elettriche, pubblicato il bando per car sharing e colonnine di ricarica

UDINE Via alla gara per il car sharing. Dopo diversi stop, il Comune di Udine ha pubblicato il bando per la gestione quinquennale del servizio relativo alle 10 auto elettriche (di cui 8 appartenenti a Palazzo D'Aronco e due di proprietà del Comune di Tavagnacco) e di quella ventennale per le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli elettrici e di spazi pubblici per l'installazione di nuove colonnine di ricarica. Non è previsto alcun canone concessorio, anzi, la stessa amministrazione si impegna a erogare un contributo a chi vincerà la gara, pari a un massimo di 41mila euro in cinque anni. A questo si aggiungono ulteriori 36.885 euro che il Comune pagherà per l'acquisto dell'hardware di gestione, nonché circa 20.500 euro di ore car sharing che Palazzo D'Aronco comprerà (circa 4.100 euro l'anno) per i propri dipendenti. Il valore della concessione è stimato in 4,3 milioni, di cui 4,2 milioni di fatturato. Nel Piano economico finanziario sono previsti ricavi per il gestore pari a 3,9 milioni per le colonnine di ricarica (20 anni) e 312mila euro per il car sharing (5 anni). Le offerte dovranno pervenire entro il 28 febbraio.

A disposizione delle amministrazioni ci sono 10 auto elettriche Renault Zoe (con 150 chilometri di autonomia) e il concessionario potrà anche ampliare il parco macchine; la rete di ricarica messa a disposizione conta 38 prese di cui 18 già realizzate su 10 colonnine di ricarica distribuite nei parcheggi in struttura e altre 20 (per ulteriori 12 impianti) che si prevede di collaudare entro febbraio. A questi si aggiungerà un nuovo impianto di ricarica alla stazione ferroviaria di San Gottardo, in via Cividale, previsto all'interno del progetto Experimental City (anche se non si sa quando verrà realizzato).

Nei documenti di gara, il Comune di Udine ha stabilito anche i requisiti minimi per il car sharing, che dovrà partire entro 3 mesi dalla stipula del contratto. Tra questi, l'obbligo di prelievo e consegna delle auto negli orari di apertura dei parcheggi pubblici, un serviizo di call center contattabile fino a un'ora dopo la chiusura del servizio, la possibilità di prenotazione online con pagamento tramite carte di credito e la fruibilità del servizio per conducenti dotati di patente di guida da non meno di un anno. Infine, ogni semestre, la comunicazione dei dati di utilizzo e incasso, i chilometri percorsi e il numero di viaggi effettuati (non si potrà viaggiare fuori dai confini nazionali).

