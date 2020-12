SERVIZI

UDINE Udine prosegue il suo percorso green e punta ad agevolare la mobilità sostenibile, con l'installazione di 14 colonnine di ricarica pubblica per le auto elettriche, previste dal Comune e realizzate da Hera Comm spa. Le infrastrutture inaugurate ieri, per un totale di 28 prese, si trovano al Magrini, al Moretti, al Tribunale, all'Andreuzzi, nel parcheggio del Teatrone, al Vascello al Caccia e all'elenco si aggiunge anche la fast charge, di via Cotonificio. La rete di colonnine è interoperabile e consente dunque agli utenti di ricaricarsi scegliendo il Mobility Service Provider preferito tra quelli con cui Hera ha siglato un contratto. «Con questa operazione ha spiegato il sindaco Pietro Fontanini -, abbiamo voluto non solo dare una risposta concreta ai tanti cittadini che hanno meritoriamente deciso di adottare un tipo di mobilità sostenibile acquistando un'auto elettrica ma anche fare in modo che sempre più persone siano invogliate ad abbandonare i mezzi a benzina. Il futuro passa per questo tipo di mobilità, ma voglio ricordare che un udinese, Arturo Malignani, già ad inizio 900 aveva costruito un'auto elettrica funzionante che faceva i 15 chilometri orari». «Ora prende il via una partnership di 20 anni, che prevede la progressiva installazione di altre 50 colonnine ha detto Stefano Venier, ad di Hera Comm che, assieme a Hera Luce e Sifà, ha vinto il bando per la gestione delle colonnine e del car sharing -. Udine e il Fvg sono state antesignane nello sviluppo della mobilità sostenibile: qui si utilizza il sistema di ricarica più che in Emilia Romagna, Veneto e Marche. In via Cotonifico, ad esempio, in un anno la quantità di ricariche è triplicata. Segno che aumenta il parco veicoli elettrico e che il territorio è sensibile al tema della sostenibilità e della qualità dell'aria». E la Regione ha confermato il suo impegno sulla mobilità green: «Con la giunta ha detto l'assessore regionale Fabio Scoccimarro -, abbiamo voluto concretizzare il progetto Noemix che vedrà la sostituzione di 500 auto a combustione degli enti pubblici con altrettante elettriche, e, quando si potrà, l'istituzione del carsharing tra amministrazioni. I contributi per incentivarne l'acquisto da parte dei privati, decuplicati per le tante richieste ed esauriti, saranno rinnovati nel 2021». Si è parlato anche di car sharing: «Il servizio ha assicurato il direttore centrale di Sifà, Roberto Parlangeli -, prenderà il via appena la situazione sanitaria lo permetterà e potrà contare su 10 auto elettriche».

Alessia Pilotto

