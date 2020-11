Nuovo incremento dei contagi in regione nella giornata di ieri nonostante il numero di tamponi sia stato inferiore. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 608 nuovi contagi (il 13,50 per cento dei 4.505 tamponi eseguiti). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I dati diffusi dal bollettino regionale di ieri fanno emergere un aumento di una cinquantina di infezioni. Ma il dato più preoccupante è quello relativo alla percentuale dei positivi sul numero totale di tamponi eseguiti: ieri la percentuale dei positivi è stata del 13,50%, mentre il giorno precedente si era fermata al 10,59%. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 18.937, di cui: 5.300 a Trieste, 7.594 a Udine, 3.629 a Pordenone e 2.177 a Gorizia, alle quali si aggiungono 237 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 10.078. Scendono a 43 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 401 i ricoverati in altri reparti. I decessi - sono stati dodici quelli registrati in regione ieri - complessivamente ammontano a 528, con la seguente suddivisione territoriale: 246 a Trieste, 143 a Udine, 123 a Pordenone e 16 a Gorizia. I totalmente guariti sono 8.331, i clinicamente guariti 151 e le persone in isolamento 9.483. E sempre ieri il Tg3 regionale è andato in onda da una redazione d'emergenza: nella sede di Trieste si era registrato un caso di positività tra il personale. «Stiamo lavorando per rientrare quanto prima in sede», è stato annunciato dallo stesso notiziario televisivo.

