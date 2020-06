AMBIENTE

UDINE Aumentano i rifiuti abbandonati in autostrada. Nel triennio 2017-2019, i quantitativi di scarti indifferenziati conferiti nei cestini o abbandonati nelle aree e piazzole di sosta o, addirittura gettati nelle scarpate, sono aumentati a dismisura: 311 tonnellate nel 2017, 321 nel 2018, 357 nel 2019. Un fenomeno che si accentua particolarmente nel fine settimana o durante gli esodi. Nel 2019, per far fronte alla problematica, la Concessionaria autostradale ha incrementato il servizio di pulizia: due sono ora gli interventi di raccolta settimanale sulla A4 Venezia Est-Portogruaro, sulla A57, in A28 e in A34 e uno sulle restanti tratte. Nel periodo estivo i giri di raccolta sono stati portati a due, su tutta la rete, per salire addirittura a tre in occasione degli esodi. Tradotto in costi, il servizio pesa nella casse della Società per circa 800 mila euro in un triennio. A questi si aggiungono ulteriori 200 mila euro all'anno per la pulizia di tutte le scarpate autostradali. Le tipologie di rifiuti sono le più diverse, da quelli urbani, che i cittadini abbandonano qui anziché conferirli nei comuni di residenza, ai materiali ingombranti depositati da ditte private, che hanno eletto l'autostrada a discarica. Le tratte autostradali più critiche, sono la A28 (nodo di Portogruaro Conegliano) e la A34 (Villesse Gorizia), entrambe crocevia dei pendolari che, percorrendo il tragitto casa-lavoro, depositano nei cestini o a terra i rifiuti prodotti nelle abitazioni. La terza è la A4 dove il costante aumento del traffico pesante ha incrementato il fenomeno degli autotrasportatori dell'Est che si fermano nelle aree di sosta o nelle piazzole di emergenza per rispettare l'obbligatorio periodo di pausa dalla guida. Qui gli autisti mangiano, dormono, si lavano, le usano come toilettes a cielo aperto. Nell'area di Roncade e nel parcheggio scambiatore di Venezia Est, in particolare, dove c'è un continuo via vai di autocarri, pulmann di turisti e furgoni dell'est Europa, troviamo sempre cumuli di immondizie. C'è chi, infatti, approfitta di una sosta in queste grandi aree per disfarsi dei rifiuti accumulati durante il lungo viaggio, precisa Angelo Giardino. Che fare? Due sono le azioni e una integra l'altra: incrementare la sorveglianza (la sanzione amministrativa pecuniaria per chi sporca la strada o getta rifiuti dai veicoli in movimento va da 106 euro a 425 euro) e cercare di sensibilizzare le persone nei confronti dell'ambiente, ricordando che è un patrimonio di tutti.

