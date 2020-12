IL QUADRO

UDINE Il Fvg è pronto ad avviare entro il 15 gennaio la campagna vaccinale anticovid. Intanto continua a rimanere per il terzo giorno di fila sotto il 10% il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati in Friuli Venezia Giulia e anche i decessi giornalieri ritornano sotto quota 20. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva mentre risalgono quelli negli altri reparti. Sono stati 884 i nuovi contagi rilevati (il 9,7 per cento dei 9.113 tamponi eseguiti) per un totale di persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia che ammontano in tutto a 39.516. A livello territoriale gli incrementi maggiori arrivano ancora dalla provincia di Udine (+416), seguita da Pordenone (+308). Calano di quattro unità i ricoveri in terapia intensiva (59), mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria salgono di 10, sono 654. Sono inoltre stati registrati 17 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono undici morti pregresse afferenti al periodo che va dall'11 novembre al 10 dicembre per un totale che raggiunge quota 1.215. I casi attuali di infezione risultano essere 14.886. I totalmente guariti sono 23.415, i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642. Infine, è stata riscontrata le positività al virus di una persona di rientro dall'estero (Romania) e di un migrante. I tamponi molecolari eseguiti sono stati 8444 e gli antigenici rapidi 669, per un totale di 9.113.

EX CAVARZERANI

Otto profughi sono risultati positivi all'ex Caserma Cavarzerani di via Cividale, a Udine, che da ieri è stata dichiarata nuovamente zona rossa fino al 22 dicembre. Il 4 dicembre il sindaco Pietro Fontanini aveva firmato un'ordinanza di analogo tenore valida fino a ieri, dopo che due ospiti erano risultati positivi al virus. Ieri per contrastare la diffusione del contagio, ha stabilito la proroga del divieto di ingresso e di uscita dalla struttura, per chiunque non sia debitamente giustificato. Sempre a Udine ieri è arrivata una nuova chiusura di un bar del centro da parte della Polizia Locale. Si tratta del Contarena (vedi altro articolo): stop per tre giorni per il mancato distanziamento delle sedie secondo quanto rilevato dagli agenti anche se i titolari confermano che i dettami del Dpcm erano stati rispettati.

Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 39 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 17. A rifare i conti con il virus anche la Asp Chiabà di San Giorgio di Nogaro, tra le più colpite nella prima ondata. Nel pomeriggio venerdì è stata rilevata la positività di un operatore della struttura, hanno fatto sapere i vertici. «Abbiamo provveduto ad effettuare immediatamente un test su tutti gli ospiti potenzialmente coinvolti che fortunatamente ha dato esito negativo. Nella giornata di lunedì tutti i controlli saranno ripetuti ma nel frattempo le visite e le videochiamate per gli ospiti del piano coinvolto saranno prudenzialmente interrotte». A Fraelacco di Tricesimo invece la scuola primaria interna al centro medico pedagogico Villa Santa Maria dei Colli è stata chiusa a seguito della positività di 8 persone: 4 studenti, 2 docenti, 1 operatore sociosanitario e un ausiliario. Lo rimarrà fino al 23 dicembre. Nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sono risultati positivi altri 21 infermieri, 7 medici, 12 Oss, tre tecnici, due ostetriche, un assistente sanitario, un amministrativo, un assistente sociale, due autisti di ambulanze e un operatore tecnico

VACCINAZIONI

Il Fvga è pronto per avviare, entro il 15 gennaio, come voluto dal Governo, la campagna vaccinale anti-Covid in Regione, avendo già individuato con grande precisione il numero delle persone da sottoporre alla somministrazione. Ad annunciarlo il Governatore Massimiliano Fedriga durante l'incontro in videoconferenza urgente, insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, convocata ieri dal Governo. «Come ha certificato il commissario Arcuri - ha detto Fedriga - i numeri che noi abbiamo già inviato a Roma sono corrispondenti alle necessità del nostro territorio e quindi non necessitano di ulteriori limature. Da parte nostra, quindi, siamo pronti, come voluto dal Governo, ad anticipare la campagna vaccinale intorno al 15 di gennaio». Adesso la macchina organizzativa del sistema sanitario regionale lavorerà per individuare le disponibilità di coloro che saranno sottoposti a vaccinazione, tra i 56mila che rientrano nelle categorie individuate dal Governo come richiesto dal commissario Arcuri, ha aggiunto Riccardi.

