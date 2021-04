Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIUDINE Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali della nostra regione.Ieri nelle strutture sanitarie friulan-giuliane i malati più gravi accolti nei reparti per le cure intensive risultavano in tutto 86, quattro in più del giorno di Pasqua e addirittura otto in più rispetto a sabato scorso, quando, invece, i ricoveri nei reparti per casi più gravi erano scesi a 78. La pressione sui settori di Medicina degli...