I NUMERI

UDINE In una giornata in cui i numeri assoluti fotografano un importante aumento di positività e decessi, il faro che dà speranza sull'auspicata inversione di rotta rimane la percentuale dei contagiati sul totale dei tamponi effettuati, la quale scende ancora, al 7,85%, ovvero 829 su oltre 10.551 test processati, così come l'occupazione dei posti letto ospedalieri che cala leggermente.

DECESSI

La cifra giornaliera dei morti da covid-19 è 26, ai quali però sono stati aggiunti altri 16 decessi che compaiono a sistema e che sono avvenuti a domicilio fra il 19 ottobre e il 9 dicembre 2020, mentre altri 10 decessi sono avvenuti fra l'11 e il 13 dicembre. Sono così suddivisi: 17 in provincia di Udine, 15 a Trieste, 14 a Pordenone, 6 a Gorizia. Il totale dall'inizio della pandemia è salito a 1.299. Il Covid-19 tra l'altro non uccide nello stesso modo nelle diverse Regioni italiane, anche a prescindere dal numero dei casi e dall'età della popolazione residente: i decessi vanno infatti da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell'1,3% in Campania, ovvero con una differenza di quasi 5 volte tra una regione e l'altra. E questa estrema variabilità nella letalità si registra anche confrontando i dati dei vari paesi europei.

OSSERVATORIO

A metterlo in luce l'analisi dell'Osservatorio nazionale sulla salute nelle Regioni dell'Università Cattolica, campus di Roma, basata sull'andamento dei decessi, registrati nell'arco di 2 settimane, in relazione ai contagi nelle 2 precedenti. L'elevata mortalità si registra anche in Friuli Venezia Giulia: a fronte di 82 contagi ogni 10.000 abitanti, si osserva un tasso di decessi di 2,82 per 10.000, molto elevato se confrontato con quello del Veneto (88,5 contagi e 1,87 decessi ogni 10.000 abitanti).

I FOCOLAI

Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 41.320, di cui: 8.987 a Trieste, 18.367 a Udine, 8571 a Pordenone e 4.886 a Gorizia, alle quali si aggiungono 509 persone da fuori regione. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 56 (-2) mentre i letti occupati negli altri reparti sono 654 (-6). I casi attuali di infezione risultano essere 14.524 (-125). I totalmente guariti sono 25.497 (+902), i clinicamente guariti 585 e le persone in isolamento 13.229.

ILDETTAGLIO

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 13 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, 21 tra gli operatori sanitari. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dieci infermieri, tre medici e cinque Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di quattro infermieri e un Oss e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri e un Oss; al Cro di Aviano di un ausiliario, un amministrativo e due Oss.

BINI POSITIVO

Tra i nuovi positivi delle ultime 24 ore l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. Il titolare della delega alle Attività produttive e al Turismo si è sottoposto al tampone ieri mattina prima di entrare in Consiglio regionale per la seduta dell'assemblea dedicata alla discussione della legge di stabilità, test che ha dato esito positivo. «Sono asintomatico e sto bene: non ho febbre, né al momento perdita di gusto od olfatto ha raccontato lo stesso Bini -. Sono tornato immediatamente a casa, dove osserverò il periodo di isolamento e parteciperò comunque ai lavori d'aula, in videoconferenza».

I PRECEDENTI

Bini è il terzo componente della Giunta regionale del Fvg a risultare positivo al coronavirus, dopo i casi dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, guarito dopo diversi sintomi, e il collega con delega all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, uscito dalla quarantena senza alcuna ripercussione fisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

